Eduardo Feinmann destruyó a Florencia Peña y le pegó a Nicolás Occhiato en un punto letal para Luzu TV

Tras el descargo del responsable del canal de streaming y de la actriz que compartió una sensible información falsa, Eduardo Feinmann cargó contra ambos.

Eduardo Feinmann cuestionó de manera categórica a Florencia Peña y Nicolás Occhiato tras la falsa información que dio al aire la actriz en Luzu TV, anunciando erróneamente el fallecimiento del padre de Lionel Messi. El conductor remarcó que "la muerte no es primicia", a la vez que cargó contra la artista y el titular del exitoso canal de streaming.

"Siempre ante la muerte de alguien, yo pesonalmente prefiero ir en la cola de la información. No me interesa ser el primero que dice que se murió tal o cual persona. Lo que ocurrió hoy es de una irrresponsabilidad impresionante", comenzó Feinmann.

Luego, sobre las disculpas de Florencia Peña el líder de El Noticiero (A24) remarcó durante el pase con Pablo Rossi: "Ni siquiera le creo su profundo dolor por lo que hizo. No le creo una palabra, no le creo una lágrima. No le creo absolutamente nada. Se hubiera quedado haciendo los videitos para Only Fans, o haciendo lo que ella dice que sabe hacer, que es actuar. Andá al teatro, ocupate de eso".

Eduardo Feinmann, tajante con Florencia Peña y Nicolás Occhiato por la falsa información que dio Luzu TV Por otro lado, sobre el desempeño profesional de la artista y su equipo de producción en Luzu TV, Eduardo Feinmann se explayó: "Ocupar un lugar ante un micrófono en un medio de comunicación es de una responsabilidad absoluta".

Pero los dardos del conductor no fueron solamente para la actriz, sino también para Nicolás Occhiato y la plataforma de streaming que fue escenario de la polémica. "Yo digo, los anunciantes de ese canal Luzu me imagino que algún tipo de resolución van a tomar, ¿o van a seguir apoyando a un canal irresponsable que habla sobre la muerte de alguien que no ocurrió? Imagino que los auspiciantes van a salir espantados de ahí, ¿o todo vale también para el anunciante?", disparó Eduardo Feinmann sobre el punto que podría resultar letal para el canal de streaming si pierde a las empresas que publicitan en su espacio.