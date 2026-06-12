Eduardo Feinmann destrozó a Manuel Adorni por sus mentiras a MDZ y al Congreso: "Cometiste un delito"

Tras la controversial aclaración del funcionario sobre su patrimonio, Eduardo Feinmann remarcó cómo el jefe de Gabinete le mintió a un periodista de MDZ.

Eduardo Feinmann arremetió contra Manuel Adorni tras la polémica presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete que está en la mira por presunto enriquecimiento ilícito. El conductor cuestionó la argumentación esgrimida por el funcionario sobre su patrimonio, y lo cruzó por sus mentiras ante la prensa y la gente.

"Manuel Adorni mintió dos veces, no solamente ante los diputados, sino ante la sociedad toda. En la conferencia de prensa primero, ante la pregunta de un periodista de MDZ Online y después en el Congreso ante todos los diputados en cadena nacional prácticamente; con el presidente presente, Karina Milei y todo el gabinete", remarcó Eduardo Feinmann desde A24 durante el pase con Pablo Rossi.

Luego, el conductor remarcó sobre los dichos que expresó en tal recinto el jefe de Gabinete: "Dijo que estaba todo perfecto, y ayer terminó admitiendo que no estaba todo perfecto en su declaración jurada".

Eduardo Feinmann destruyó a Manuel Adorni Eduardo Feinmann destrozó a Manuel Adorni Redoblando sus dardos para Adorni, Feinmann enfatizó: "Aquí la palabra clave es mentira. Ayer él insistía en la palabra error. Esto no es un error, mentir es más grave... Ocultaste, mentiste y cometiste un delito".

Para no dejar ningún margen de duda sobre su posición, Eduardo Feinmann reiteró sobre el proceder de Manuel Adorni: "Error es una cosa, mentir y cometer un delito es otra totalmente diferente".