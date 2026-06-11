Baby Etchecopar enfrentó a Manuel Adorni tras la presentación de su declaración jurada: "Eras un laucha que no tenía una moneda"

Luego de que el jefe de Gabinete reconociera la existencia de medio millón de dólares no declarados en su patrimonio, Baby Etchecopar lo cruzó en modo tajante.

Baby Etchecopar descargó contra Manuel Adorni desde la pantalla de A24, mientras el jefe de Gabinete compartía una charla en vivo en LN+ tras presentar ante ARCA y la Oficina Anticorrupción una serie de declaraciones juradas rectificativas, en las que reconoció haber contado con 506.000 dólares no declarados en su patrimonio.

"Nos está ganando otro canal porque tienen al pelotu... de invitado. Evidentemente la gente se tiene que desengañar, es una vergüenza que en la Argentina la noticia sea que la que está presa quiere salir, y el que está libre no quiere ir preso", comenzó contundente Baby Etchecopar en una doble alusión, por un lado al cumpliendo de un año del fallo que dejó firme la sentencia a seis años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner; y por otro a el escrito que presentó este miércoles por la noche Manuel Adorni en un intento por justificar la procedencia de sus fondos.

Luego, el conductor de Basta Baby (A24) remarcó: "Sinceramente, esta es la oposición y el oficialismo. Del oficialismo tenemos al cararota de Adorni, y de la oposición a la caradura de Cristina y compañía. ¡Qué país berreta que somos!".

Baby Etchecopar destrozó a Manuel Adorni tras la presentación de su declaración jurada Baby Etchecopar enfrentó a Manuel Adorni Siguiendo con su descargo, Etchecopar sentenció mientras el funcionario era entrevistado en LN+: "Yo creo que lo tendría que estar esperando un patrullero de la policía, esposarlo y llevarselo en cana por evasión impositiva. Pero ahora el problema es mucho más grande. ¿Cuántos Adorni tenemos en la política argentina? Porque a este lo agarramos, pero cuántos políticos pasaron en los últimos 44 años de democracia que se han afanado todo, como Adorni. Y no tengamos miedo de decirlo".

Por otro lado, para dejar en claro su descrédito respecto a la declaración jurada del jefe de Gabinete, Baby Etchecopar recordó que cuando el ladero de Javier Milei trabajaba en A24 hace pocos años "no tenía una moneda".