Baby Etchecopar increpó a Diego Recalde por sus brutales dichos sobre Agostina Vega: "Sos un pelo..."

Baby Etchecopar arremetió desde su programa contra el cineasta y panelista Diego Recalde , luego de que el libertario deslizara repudiables dichos sobre Agostina Vega desde la pantalla de Crónica TV.

Mientras en el mencionado canal de noticias hablaban sobre las imágenes de la cámara que captó a la adolescente ingresando a la casa de Claudio Barrelier, único detenido en esta causa de femicidio, Recalde elucubró sobre la víctima: "Hay actitudes físicas que te comunican una soltura. De verdad. Hay una soltura física que te hacen pensar que hay un recorrido distinto. Te das cuenta".

Acto seguido, el libertario disparó: "Te das cuenta cuando un cuerpo tiene un tránsito distinto a un cuerpo virgen". Más allá de que una periodista de Crónica TV intentó frenar las aberrantes expresiones del panelista sobre Agostina Vega , Diego Recalde concluyó de la peor manera al deslizar: "A veces te pasa de decir 'acá hay algo raro, esta mina se está comportando como una edad más grande de la que tiene'".

Tras el repudio generalizado en los medios y las redes sociales, Baby Etchecopar cruzó desde su ciclo en A24 al panelista luego de ver el escandaloso clip en cuestión. "A veces hay una coincidencia. Creo que cuando un tipo tiene cara de pelo... es muy pelo...", comenzó fulminante el conductor en alusión a Diego Recalde .

En tanto que sobre la pertenencia del panelista al núcleo defensor de La Libertad Avanza, el periodista remarcó: "Esta gente gobierna en este momento. Yo lo voté a Milei, y cuando me preguntan por qué le pegás, por esto le pego. Son unos maleducados de mie...".

Sin retroceder en sus cuestionamientos a Recalde, Etchecopar continuó: "Lo que dijo este tipo es inconcebible, es punible de una demanda... Vos no podés hablar así... Yo hay algunos dicursos de este gobierno, que los podría haber entendido en el fascismo, en los milicos, en la democracia no".

Baby Etchecopar cruzó a Diego Recalde por revictimizar a Agostina Vega

Baby Etchecopar increpó a Diego Recalde

Poco más tarde, sobre el cierre de su programa, Baby Etchecopar desafió al panelista por sus dichos sobre Agostina Vega al remarcar: "Me voy diciendo una cosa, si tenés huevos y hombría de bien, pedí disculpas Recalde, y sino dejá de florearte por los programas porque sos un pelo..."