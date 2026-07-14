Baby Etchecopar reveló por qué lo echaron de A24 años atrás y anunció un nuevo proyecto que sumará a su labor en tal canal

Baby Etchecopar remarcó este lunes en el editorial de su programa en A24 , que durante más de 40 años de labor en los medios nunca traicionó su forma de pensar, más allá de que eso le haya costado perder unos cuantos trabajos a lo largo del tiempo.

"Nunca cambié, me han echado veinte veces, nunca cambié. Me han echado de este canal, nunca cambié. Me han rajado de radios, me acuerdo en Radio 10 yo era una figura, cuando compró Cristóbal López, no me echaron pero me sugirieron que me agarre de la trasnoche. Radio Rivadavia me dio lugar, siempre le agradezco a (Marcelo) Fígoli que me deja ser libre y laburar bien", comenzó Etchecopar .

Luego, tras confesar que en estos días perdió a un auspiciante por su forma de pensar, el periodista reveló el motivo por el que años atrás lo echaron de A24 , y anunció un nuevo proyecto que sumará a su labor en tal canal de noticias.

"Creo que en un país donde todo parece que se vende, hay gente que no se vende. A mí de acá me han echado a la mie... hace muchos años por la mujer de De la Rúa. Yo conté que recibía 50.000 dólares en un sobre de papel madera todos los miércoles de gastos reservados, y me llamó Gavilán para decirme 'Baby, el viernes te rajan'. Y me rajaron", confesó el comunicador.

Sobre su salida de A24 en aquellos años, Baby Etchecopar explicó: "Me tuve que ir a laburar a Rosario, tenía tres hijos. Me iba todas las semanas a laburar a Rosario, que Pablo Bertoni, que había sido Recursos Humanos de este canal, me dio laburo ahí. Preferí irme a laburar a Rosario que pedirle disculpas a la mujer de De la Rúa".

Además, sobre los límites que intentaron fijarle a lo largo de su carrera, Etchecopar remarcó: "Muchas veces quisieron coartarme en mi libertad de expresión por el simple hecho de decir lo que quiero. Porque a mí me enseñaron que la libertad es decir lo que querés, y si no te gusta haceme juicio, pero dejame hablar".

En su derrotero de enfrentamientos con el poder de turno, Baby Etchecopar recordó sobre lo que atravesó en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: "Me mandaban batallones de pelot... a escracharme en la puerta de la radio, en las puertas de los teatros, en la puerta de mi casa, a romperme los autos. Yo vengo peleando batallas muchos más grandes que Javier Milei o Manuel Adorni, batallas del 80% del populismo contra Baby".

Finalmente, el conductor que desde hace años es una de las mayores figuras de A24, anticipó que próximamente lanzará una nueva aventura laboral. "Ahora voy a abrir mi canal de YouTube, para hablar yo solo, decir lo que quiera, es mi canal. Como dije una vez 'si algún gobierno me censura, me compro un megáfono, me paro en una esquina y digo 'estos son unos hijos de pu...'. A la gente hay que avivarla", concluyó el periodista.