Baby Etchecopar destrozó a Javier Milei por su clásico lema que sigue repitiendo y arrinconó a Luis Petri

En medio de la álgida situación económica que transita el país, Baby Etchecopar arremetió contra el presidente y el diputado, reclamando algunas explicaciones.

Baby Etchecopar cargó desde el editorial de su programa en A24 contra Javier Milei por su clásico lema "no hay plata", y además le pidió a Luis Petri que aclare los tantos sobre un par de temas vinculados a su paso como ministro de Defensa.

Tras compartir un video que cobró gran repercusión, en el que una jubilada se lamentó por tener que ir a pedir comida cuando hizo sus aportes durante 34 años de vida laboral en la actividad privada, Etchecopar remarcó en alusión a la crisis que atraviesa el país más allá de la situación de los adultos mayores: "Hay miles y miles de personas, no tan grandes, hay más chicas también, que no llegan a comer".

Acto seguido, el periodista destrozó a Javier Milei por una de sus características máximas al sentenciar: "El 'no hay plata' es un lema de cagadores. ¿Qué hace un cagador? cuando vos le vas a cobrar, te dice 'no hay plata'. Dame explicaciones, no me digas 'no hay plata'. Hacela salir de bajo tierra ya que sos tan vivo 'león", sacala de bajo tierra".

Baby Etchecopar arremetió contra Javier Milei y Luis Petri Pero el descargo de Baby Etchecopar no se agotó ahí y luego disparó en alusión al presidente y al exministro de Defensa Luis Petri: "Y no compres aviones al pedo, y que me digan cuánto ganaron en la compra de los aviones, y qué pasó con la obra social del Ejército".

El conductor redobló contra Javier Milei al reprochar: "Y qué pasó con Adorni, y qué pasó con Libra; y qué pasó con el 3%. Que me expliquen, ya que no hay plata".