Javier Milei rompió el protocolo en pleno 9 de Julio y terminó cantando con los granaderos

El acto patrio reunió a las principales autoridades nacionales y tuvo un momento particular protagonizado por el presidente luego del tradicional Te Deum.

En un relax protocolario, el presidente protagonizó una de las escenas más llamativas de la jornada. Javier Milei había participado del tradicional Te Deum en la Catedral Metropolitana y, al finalizar la ceremonia religiosa, emprendió el regreso a pie hacia la sede del Gobierno. Durante el recorrido, saludó a varios efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín y se detuvo para acariciar algunos de los caballos.

La escena que más llamó la atención fue con uno de los granaderos cuando el Presidente extendió su mano para saludarlo y, en medio del intercambio, ambos comenzaron a cantar la Marcha de San Lorenzo, una de las composiciones militares más reconocidas de la historia argentina. Así, entre símbolos patrios y gestos fuera del libreto, la imagen de Mile terminó como una de las escenas más descontracturadas de la jornada.

Un recuento de lo vivido El mandatario estuvo acompañado por una comitiva integrada por funcionarios nacionales. El grupo incluyó al jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Salud, Mario Lugones; Sandra Pettovello; Federico Sturzenegger; Fabián Fernández y Adrián Ravier.