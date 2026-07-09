Estados Unidos felicitó a la Argentina por el 9 de Julio y calificó al gobierno de Javier Milei como un socio indispensable

El gobierno de los Estados Unidos , conducido por el presidente Donald Trump , envió este jueves 9 de julio un fuerte mensaje de respaldo político hacia la República Argentina en conmemoración del 210º aniversario de la Declaración de la Independencia . A través de un documento oficial emitido por la Casa Blanca, la administración norteamericana no solo cumplió con los saludos protocolares tradicionales de la fecha patria, sino que aprovechó la oportunidad para catalogar al país como un aliado de máxima relevancia geopolítica en la región.

El mensaje fue difundido formalmente mediante un comunicado firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio , quien remarcó de manera explícita el rol protagónico que la gestión de la Libertad Avanza ha adquirido en la agenda exterior de Washington para el continente americano.

El texto enviado por el jefe de la diplomacia estadounidense destaca el alineamiento ideológico y operativo que se consolidó entre ambos mandatarios, posicionando a la Argentina en un lugar de privilegio dentro del mapa de relaciones bilaterales de la potencia del norte.

“En nombre de los Estados Unidos de América, extiendo mis más cálidas felicitaciones al pueblo argentino por el 210º aniversario de su independencia”, reza el inicio del comunicado oficial.

Posteriormente, el secretario de Estado profundizó los elogios institucionales hacia el rumbo tomado por Balcarce 50. Rubio aseguró que "bajo el liderazgo del presidente Javier Milei , Argentina se ha convertido en un socio indispensable para avanzar en la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en todo nuestro hemisferio".

La definición de Washington consolida la premisa de un blindaje recíproco frente a las tensiones políticas internacionales, elevando el estatus estratégico de los acuerdos bilaterales vigentes.

Minerales críticos, energía nuclear e Inteligencia Artificial en agenda

Más allá de las felicitaciones diplomáticas por el 9 de Julio, el escrito delineó con precisión quirúrgica cuáles son las áreas clave en las que el gobierno de Donald Trump busca profundizar de manera urgente la cooperación mutua y las inversiones directas.

“Estados Unidos está comprometido a ampliar nuestra colaboración en minerales críticos, energía nuclear civil, comercio e inversión”, detalló el jefe del Departamento de Estado.

El comunicado recordó hitos recientes que marcan la pauta del nuevo esquema de intercambio comercial bajo la premisa de la confianza política mutua: