Petróleo: el precio se mantiene en vilo por el reflote de las tensiones entre Estados Unidos e Irán

Las crecientes tensiones bélicas entre Estados Unidos e Irán mantienen el precio del petróleo en un estado de incertidumbre.

El precio del petróleo vuelve a estar en el foco de atención de los mercados globales debido al recrudecimiento del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán. La mirada de los inversoras se posa nuevamente en el Estrecho de Ormuz.

Al menos 14 personas han muerto y otras 78 han resultado heridas en los ataques estadounidenses en los últimos dos días contra Teherán, informaron este jueves las autoridades sanitarias iraníes.

El miércoles, el mandatario estadounidense, Donald Trump, dio por terminada la tregua con Irán y su Administración justificó que los nuevos ataques buscan degradar la capacidad militar de Teherán y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz, clave para el mercado de energías fósiles mundiales.

Irán denunció que la ofensiva constituye una "violación clara" del acuerdo de alto el fuego pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán.

Precio del petróleo En ese contexto, el precio del petróleo Brent opera a US$76, una baja de 0,7% respecto al miércoles. En tanto, el WTI cotiza a US$72,5.