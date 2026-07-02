Lejos de los récords nacionales: por qué Mendoza queda afuera del boom exportador

Durante los últimos días, desde el gobierno nacional celebraron varios logros y récords en materia de exportaciones , una de las banderas de la gestión de Javier Milei. Sin embargo, para la provincia de Mendoza, la euforia de esos números a nivel todavía parece lejana y, aunque los datos del comienzo de año son positivos, desde el sector todavía registran varias cuentas pendientes.

Si vamos a los registros oficiales, las exportaciones de la provincia comenzaron 2026 con un dato alentador. Entre enero y marzo, la provincia vendió al exterior bienes por US$ 383,3 millones, un incremento del 5,6% respecto del mismo período del año anterior. La cifra no solo representa una mejora interanual, sino que además constituye el mejor primer trimestre de toda la serie histórica elaborada por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Sin embargo, el resultado admite una doble lectura. Aunque el desempeño provincial marca una recuperación y se ubica entre los mejores registros históricos, todavía permanece por debajo de los máximos alcanzados durante la segunda mitad de 2025 y, sobre todo, contrasta con un escenario nacional en el que varios de los principales complejos exportadores atraviesan un ciclo de fuerte expansión.

En los primeros meses del año, la agroindustria argentina alcanzó un récord de 53 millones de toneladas exportadas, con un crecimiento del 18% en volumen y del 17% en valor, hasta los US$ 22.383 millones, impulsada por complejos como el girasol, el trigo, el maíz, la cebada, los lácteos y las legumbres, tal como lo celebró Luis “Toto” Caputo en redes sociales.

A ese desempeño se sumaron las exportaciones de carne vacuna, que aumentaron 46% en valor entre enero y mayo, mientras que la producción petrolera alcanzó un nuevo máximo histórico de 903.700 barriles diarios, con Vaca Muerta explicando el 69% del total nacional. Incluso la Economía del Conocimiento registró un hito al superar por primera vez los US$ 10.000 millones en exportaciones anualizadas, consolidándose como el tercer complejo exportador del país.

En ese contexto, Mendoza mejora, pero todavía lo hace a un ritmo considerablemente menor que el de varios sectores que hoy lideran el comercio exterior argentino.

La producción de petróleo se encuentra en números récord en el país por el impulso de Vaca Muerta.

Las exportaciones mendocinas, sector por sector

El principal motor de las exportaciones mendocinas durante el primer trimestre, según los datos oficiales, fue el rubro Combustibles y Energía, que registró un crecimiento interanual del 44%, al pasar de US$ 30,7 millones a US$ 44,2 millones. Se trata del mejor desempeño entre todos los grandes rubros exportadores y, además, del mayor valor registrado para este segmento desde que existen mediciones comparables.

La evolución no resulta ajena al contexto nacional. El crecimiento sostenido de la producción hidrocarburífera, impulsado principalmente por Vaca Muerta, comienza a reflejarse también en las provincias vinculadas a la actividad energética, entre ellas Mendoza. el dato alentador para la provincia es que este buen desempeño se da incluso antes del desarrollo de Vaca Muerta Mendoza, que ya tiene previstas las primeras perforaciones para este 2026.

El segundo mayor avance correspondió a Productos Primarios, que crecieron 16,8% interanual hasta alcanzar US$ 88,8 millones, estableciendo también un récord histórico para un primer trimestre.

En conjunto, ambos sectores explicaron gran parte de la mejora registrada por las exportaciones provinciales.

De todas formas, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) continúan siendo el corazón del perfil exportador mendocino. Durante el primer trimestre generaron US$ 202,8 millones, equivalentes a poco más de la mitad de todas las exportaciones provinciales. Aunque el crecimiento fue moderado -3,8% respecto del mismo período de 2025-, el sector mantuvo su papel como principal proveedor de divisas.

No obstante, la comparación histórica muestra que todavía existe margen para recuperar terreno. Los valores actuales permanecen bastante por debajo de los máximos registrados durante la segunda mitad del año pasado, cuando el rubro superó ampliamente los US$ 300 millones trimestrales.

El punto débil sigue siendo la industria. La nota negativa volvió a estar en las Manufacturas de Origen Industrial (MOI). Las exportaciones industriales descendieron 22,1% interanual y pasaron de US$ 61 millones a US$ 47,5 millones. Fue la única gran categoría que registró una caída y también la que mostró el peor desempeño relativo durante el período.

La baja resulta significativa porque refleja las dificultades que todavía enfrenta una parte de la industria provincial para recuperar competitividad y consolidar mercados externos, incluso en un escenario macroeconómico más favorable para el comercio exterior.

El mejor primer trimestre, pero no el mejor momento

El dato más llamativo de los números de la DEIE es que Mendoza alcanzó el mayor nivel exportador para un primer trimestre desde que comenzó la serie estadística. Sin embargo, el análisis histórico también muestra que la provincia todavía no logró igualar el impulso observado durante la segunda mitad de 2025.

Los US$ 383,3 millones exportados entre enero y marzo permanecen aproximadamente un 4% por debajo del máximo trimestral alcanzado el año pasado, cuando las ventas externas superaron los US$ 400 millones. Es decir, Mendoza comenzó 2026 en niveles históricamente altos, aunque todavía sin recuperar plenamente el ritmo que había mostrado pocos meses antes.

Una recuperación que todavía no alcanza

Para Mario Bustos Carra, gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, la mejora registrada durante el primer trimestre debe interpretarse con cautela. "Las exportaciones de Mendoza vienen perdiendo dinamismo desde hace varios años. No acompañaron el crecimiento de las exportaciones nacionales y la provincia fue perdiendo posición frente a otras jurisdicciones de la región", sostiene.

Según explicó, el perfil productivo mendocino hace que distintos factores condicionen el desempeño exportador. "Somos una provincia fuertemente vinculada a la agroindustria. Cuando las cosechas no acompañan o los precios internacionales no son favorables, eso termina impactando sobre las exportaciones", remarcó.

Lo que más llama la atención, desde su lectura, es que esa pérdida de dinamismo se haya producido precisamente en un contexto que hoy resulta más favorable para el comercio exterior. "Hoy existen condiciones mucho más propicias para exportar y, aun así, Mendoza todavía no logra despegar al mismo ritmo que el país", puntualizó Bustos Carra.

Energía, minería y agroindustria

De cara a los próximos años, Bustos Carra consideró que la provincia tiene una oportunidad importante en sectores vinculados a la energía y la minería, aunque advierte que eso no debería modificar su identidad productiva. "Hay que esperar que el crecimiento del petróleo y el gas, impulsado por Vaca Muerta, también se traduzca en mayores exportaciones para Mendoza. Lo mismo puede ocurrir con la minería, que empieza a mostrar perspectivas favorables."

Asimismo, planteó que el desarrollo de esos sectores no debería reemplazar al histórico entramado agroindustrial. "Tenemos que apostar a las nuevas inversiones energéticas y mineras, pero sin abandonar nuestro perfil agroindustrial. La producción mendocina sigue siendo de excelencia y debe continuar siendo uno de los pilares del desarrollo exportador."

Para el gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, parte del retraso acumulado responde a problemas estructurales que se fueron profundizando durante los últimos años. "Durante mucho tiempo la política económica nacional afectó la rentabilidad de las empresas y eso terminó reduciendo la inversión y la superficie cultivada. Esa pérdida de competitividad todavía tiene consecuencias", señaló.

Al mismo tiempo, consideró que también hubo diferencias entre provincias en cuanto a las políticas de promoción. "Los gobiernos provinciales podrían haber asumido un rol más facilitador para el desarrollo exportador, como ocurrió en otras jurisdicciones. Ahora comienza una etapa distinta y habrá que ver si se implementan medidas que permitan recuperar el tiempo perdido", completó.