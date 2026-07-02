Qué es la Economía Social y cómo evolucionó en Mendoza durante 2026

Mendoza presentó un informe sobre la gestión realizada por la Dirección de Economía Social durante el primer semestre de 2026. En el documento se analizaron las intervenciones realizadas por el organismo dependiente del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, como así también los montos de dinero desembolsado.

Según indica el informe , la cantidad de intervenciones sociales y acompañamientos comerciales realizados crecieron más del 60%. En ese sentido, la directora de Economía Social de la Provincia, Lorena Meschini, destacó que "la Economía Social en Mendoza dejó de ser solo una alternativa de subsistencia. Hoy se consolida como un sector estratégico que sostiene miles de puestos de trabajo genuinos en cada departamento de nuestra provincia".

De acuerdo a los datos oficiales, durante los primeros seis meses del año se llevaron adelante 4.458 intervenciones sociales y acompañamientos comerciales, los cuales estuvieron destinados a fortalecer técnica y financieramente a las unidades productivas. Estas cifras se traducen en un crecimiento del 69% con respecto al periodo anterior.

Otro dato que arrojó el informe es el referido a la cantidad de adhesiones al Registro de Unidades de la Economía Social y Solidaria (RUESyS). En ese sentido, se destaca que hay 591 nuevos emprendimientos, cifra que hace el la totalidad registrada ascienda a 10.660 (distribuidos en los 18 departamentos), de los cuales 4.883 se encuentran operativos tras superar los filtros de calidad. "Detrás de cada uno de estos proyectos hay familias mendocinas y grupos asociativos que se esfuerzan día a día y apuestan por el desarrollo local", sostuvo Meschini.

Cabe destacar que de todos esos emprendimientos registrados, el 70,4% está liderados por mujeres, quienes -en general- encuentran el autoempleo como la principal motivación laboral y de sustento económico.

En cuanto a los desembolsos realizados durante el primer semestre del año, éstos superaron los $26.800.000. Estos correspondieron a subsidios socioproductivos no reembolsables y ayudas económicas a 91 emprendimientos registrados en el RUESyS. El destino de los fondos fue para la adquisición de maquinarias, insumos y herramientas. Además, se otorgó financiamiento para equipar una nueva Feria Agroecológica en Tupungato, y para el fortalecimiento del rubro de cerámica en Godoy Cruz.

Por otro lado, también se destacó una inversión de $2.886.300 a través del programa "Compre del Estado" durante la última edición del Desayuno Real de la Vendimia 2026, monto que fue utilizado para adquirir suministros e insumos protocolares, los cuales fueron elaborados bajo conceptos de economía circular y sostenibilidad por proyectos locales. Además se llevaron adelante vinculaciones con el sector privado y público por más de $4.560.000 en venta de productos.

En cuanto a la evaluación de productos, se informó que más de 1.440 fueron analizados por un jurado interdisciplinario de la Comisión de la Categorización de Productos para certificar su calidad artesanal. Además, se llevaron a cabo más de 62 talleres enmarcados en el Plan Integral de Capacitaciones con 780 certificaciones. El objetivo de esto fue producir un fortalecimiento comercial.

En el plano digital de la Economía Social de Mendoza ya cuenta con 1.282 vendedores activos y 4.207 productos digitalizados.

Además, a la par de los 22 paseos fijos y ferias que componen la tradicional Ruta de Artesanos y Emprendedores Mendocinos -la cual cuenta con con 1.210 unidades activas-, se inició el desarrollo técnico del nuevo Mapeo Digital Georreferenciado, una plataforma interactiva que integrará los circuitos de la economía social con los corredores turísticos provinciales. Se prevé que el lanzamiento se realice a fines de este año.

Qué es la Economía Social

Se entiende por Economía Social al conjunto de prácticas de producción, comercialización y consumo que están guiadas por principios de solidaridad y cooperación que rescatan las capacidades de las personas y buscan la resolución de las necesidades tanto de los trabajadores, sus familia y comunidades. Incluye a:

Entidades o emprendimientos autónomos del Estado

Tienen objetivos de índole fundamentalmente social de inclusión y de inserción laboral

No tienen como motivación principal el afán de lucro o la rentabilidad del capital invertido

Los trabajadores de la Economía Social son aquellos que aportan su fuerza de trabajo para realizar actividades que van más allá de la producción, consumo o venta de bienes y servicios, sino que también a la humanización de las relaciones sociales y económicas, y que poseen una "democrática y participativa". Algunos casos son personas jurídicas (Cooperativas Mutuales, Asociaciones Civiles, Organizaciones Vecinales, Organizaciones de Microcrédito, Organizaciones Campesinas, etc.); movimientos sociales, ferias populares, comunidades de pueblos originarios; trabajadores de oficios, artesanos; y aquellos comprendidos en la Ley N°27.345 (Emergencia Pública),