Rosario es un 10: la agenda de vacaciones de invierno con planes para toda la familia

Con una oferta que combina entretenimiento, aire libre, cultura y pasión futbolera, Rosario se prepara para recibir a miles de visitantes durante las vacaciones de invierno 2026. Bajo el lema "Rosario es un 10", la propuesta apunta a seducir a familias, parejas y grupos de amigos con actividades distribuidas en distintos puntos de la ciudad y pensadas para todas las edades.

La cuna de grandes figuras del deporte argentino y uno de los principales destinos turísticos del país apuesta este invierno a una agenda cargada de experiencias que van desde espacios recreativos para las infancias hasta recorridos gastronómicos y circuitos vinculados al fútbol y la historia local.

Entre las principales atracciones para los más chicos aparecen algunos de los clásicos de la ciudad. La propuesta incluye juegos, actividades creativas, espectáculos y experiencias educativas.

Uno de los sitios más convocantes es La Isla de los Inventos, un espacio montado en una antigua estación ferroviaria recuperada donde el juego y la creatividad son protagonistas.

También se destaca La Granja de la Infancia, un amplio predio verde que propone el contacto con la naturaleza mediante talleres, actividades al aire libre, circo, música y encuentros familiares.

En tanto, El Jardín de los Niños, ubicado en el tradicional parque central de la ciudad, suma espectáculos circenses y espacios interactivos para estimular la imaginación de chicos y grandes.

La oferta para las infancias se completa con La Casa Imaginada y Estación Embarcaderos, dos espacios que combinan literatura, música y propuestas recreativas especialmente pensadas para los más pequeños.

Rosario: Ciencia, deporte y cultura

Las vacaciones también ofrecen alternativas vinculadas al conocimiento y la innovación. El Acuario del Río Paraná permite conocer la biodiversidad del río y el trabajo científico que se realiza para su preservación.

Otra parada obligada es el Museo del Deporte Santafesino, donde la historia deportiva de la provincia se revive mediante recursos tecnológicos e instalaciones interactivas.

Por su parte, el Complejo Astronómico Municipal ofrece actividades vinculadas al espacio y las ciencias, incluyendo funciones en el planetario, observaciones y propuestas lúdicas para toda la familia.

La agenda cultural se extiende además a museos, centros culturales y salas teatrales con programación especial durante todo el receso escolar, incluyendo teatro, música, cine y talleres participativos.

La ciudad de Messi y Di María

Rosario continúa capitalizando su condición de cuna de grandes figuras del fútbol argentino y mundial. La ciudad invita a los visitantes a recorrer los circuitos turísticos dedicados a Lionel Messi y Ángel Di María, dos de sus máximos embajadores deportivos.

Estos recorridos autoguiados permiten conocer los barrios, clubes y escenarios que marcaron los primeros pasos de ambos campeones del mundo y se han convertido en uno de los mayores atractivos para turistas nacionales y extranjeros.

La pasión futbolera también se respira en bares, calles y espacios públicos, donde la identidad rosarina se mezcla con el orgullo por haber visto nacer a dos referentes de la Selección Argentina.

Naturaleza y postales junto al Paraná

Otro de los grandes atractivos de Rosario es su vínculo con el río. La ciudad cuenta con una amplia red de parques y espacios verdes que invitan a disfrutar del invierno al aire libre.

Entre los sitios más visitados sobresalen el renovado sector de la costanera central, el tradicional Parque de España y el Parque de las Colectividades, elegido por locales y turistas para contemplar los atardeceres frente al Paraná.

El histórico Parque de la Independencia mantiene su vigencia como uno de los principales pulmones verdes de la ciudad, mientras que el Bosque de los Constituyentes ofrece una alternativa ideal para caminatas y actividades en contacto con la naturaleza.

Los domingos, además, la tradicional Calle Recreativa transforma avenidas y sectores de la costanera en un gran circuito libre de automóviles para caminar, correr o andar en bicicleta.

Sabores rosarinos para el invierno

La gastronomía ocupa un lugar central dentro de la experiencia turística rosarina. Cafeterías de especialidad, pastelerías y bodegones forman parte del recorrido habitual de quienes visitan la ciudad durante la temporada invernal.

Los tradicionales restaurantes de la costanera mantienen como emblema el pescado de río, mientras que las vermuterías y bares culturales ganan protagonismo durante las noches.

Y si hay una costumbre que los rosarinos defienden incluso en los días más fríos es el consumo de helado artesanal, producto que convirtió a la ciudad en una referencia nacional del sector.

Las propuestas se completan con ferias de artesanos, mercados culturales y espacios dedicados al diseño independiente y la producción regional.

A ello se suman las tradicionales peatonales comerciales y los principales centros comerciales de la ciudad, que permiten combinar compras, gastronomía y paseos urbanos en un mismo recorrido.

Con más de 25 circuitos autoguiados disponibles y una agenda que se extiende durante todo julio, Rosario buscará consolidarse una vez más como uno de los destinos más elegidos del país para disfrutar las vacaciones de invierno.