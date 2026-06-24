Lionel Messi: 39 años haciendo la rutina de lo extraordinario

Hoy 24 de junio de 2026, Lionel Messi cumple 39 años en plena disputa de un Mundial 2026. El dato es deportivo, pero también invita a una pregunta más profunda: cómo se construye una vida excepcional y cómo se sostiene en el tiempo.

Cuando se habla de Messi, casi siempre se empieza por el talento. Es lógico. Muy pocos jugadores en la historia del fútbol han sido capaces de hacer con una pelota lo que él hace. Sin embargo, el talento solo explica el punto de partida. No alcanza para comprender una carrera de más de veinte años en la élite, sostenida bajo exigencia máxima y sin espacio para la pausa. Lo decisivo no fue solo lo que pudo hacer, sino lo que eligió repetir durante años.

Una historia que no estaba escrita Antes de los títulos y los estadios llenos, hubo un diagnóstico que cambió todo: un déficit de crecimiento detectado en Rosario. No era un detalle menor. Ponía en duda su desarrollo físico y su continuidad en el fútbol. La respuesta no fue esperar. Su familia tomó una decisión difícil: dejar Argentina y mudarse a España para iniciar un tratamiento y buscar una oportunidad que en ese momento parecía improbable. No había garantías. La historia podía haberse detenido allí.

Cuando se habla de Lionel Messi, casi siempre se empieza por el talento. Archivo. Pero no se detuvo Ese patrón vuelve a aparecer más adelante, cuando la exigencia deja de ser física y se vuelve simbólica. Con la Selección Argentina, Messi deja de ser evaluado solo como jugador y pasa a ser medido como figura histórica. Las finales perdidas, las comparaciones con Maradona y la presión de un país entero lo colocan en un nivel de exposición extremo. En 2016, después de otra final perdida, anuncia su renuncia. Parecía un cierre definitivo. Sin embargo, vuelve. Sin épica, sin discurso, sin promesas. Vuelve a lo único que conoce: entrenar, competir, insistir.

La parte invisible de lo extraordinario Los momentos que quedan son siempre los mismos: un gol, una jugada, una final. Pero eso no explica una carrera. Es solo la superficie. Detrás hay una lógica repetida durante años: trabajo cuando nadie mira, reinicio después de la derrota, corrección constante incluso cuando ya no hace falta demostrar nada. Messi no se entiende por picos aislados de genialidad, sino por la continuidad de ese nivel. No es el instante brillante. Es su duración. En una época marcada por la inmediatez y la búsqueda de resultados rápidos, su trayectoria funciona como contraste. El talento abre el camino, pero no lo sostiene. La permanencia exige otra cosa.