Lionel Messi: 39 años haciendo la rutina de lo extraordinario
En pleno Mundial 2026, la trayectoria del astro argentino revela que la constancia fue tan decisiva como su genialidad.
Hoy 24 de junio de 2026, Lionel Messi cumple 39 años en plena disputa de un Mundial 2026. El dato es deportivo, pero también invita a una pregunta más profunda: cómo se construye una vida excepcional y cómo se sostiene en el tiempo.
Cuando se habla de Messi, casi siempre se empieza por el talento. Es lógico. Muy pocos jugadores en la historia del fútbol han sido capaces de hacer con una pelota lo que él hace. Sin embargo, el talento solo explica el punto de partida. No alcanza para comprender una carrera de más de veinte años en la élite, sostenida bajo exigencia máxima y sin espacio para la pausa. Lo decisivo no fue solo lo que pudo hacer, sino lo que eligió repetir durante años.
Una historia que no estaba escrita
Antes de los títulos y los estadios llenos, hubo un diagnóstico que cambió todo: un déficit de crecimiento detectado en Rosario. No era un detalle menor. Ponía en duda su desarrollo físico y su continuidad en el fútbol. La respuesta no fue esperar. Su familia tomó una decisión difícil: dejar Argentina y mudarse a España para iniciar un tratamiento y buscar una oportunidad que en ese momento parecía improbable. No había garantías. La historia podía haberse detenido allí.
Pero no se detuvo
Ese patrón vuelve a aparecer más adelante, cuando la exigencia deja de ser física y se vuelve simbólica. Con la Selección Argentina, Messi deja de ser evaluado solo como jugador y pasa a ser medido como figura histórica. Las finales perdidas, las comparaciones con Maradona y la presión de un país entero lo colocan en un nivel de exposición extremo. En 2016, después de otra final perdida, anuncia su renuncia. Parecía un cierre definitivo. Sin embargo, vuelve. Sin épica, sin discurso, sin promesas. Vuelve a lo único que conoce: entrenar, competir, insistir.
La parte invisible de lo extraordinario
Los momentos que quedan son siempre los mismos: un gol, una jugada, una final. Pero eso no explica una carrera. Es solo la superficie. Detrás hay una lógica repetida durante años: trabajo cuando nadie mira, reinicio después de la derrota, corrección constante incluso cuando ya no hace falta demostrar nada. Messi no se entiende por picos aislados de genialidad, sino por la continuidad de ese nivel. No es el instante brillante. Es su duración. En una época marcada por la inmediatez y la búsqueda de resultados rápidos, su trayectoria funciona como contraste. El talento abre el camino, pero no lo sostiene. La permanencia exige otra cosa.
Una lección que excede el fútbol
Por eso su historia trasciende el deporte. No como mito, sino como proceso. Un recorrido que vale más por su lógica que por su desenlace. Un niño con un diagnóstico adverso terminó compitiendo durante décadas en la élite mundial. No por ausencia de obstáculos, sino por la forma en que los atravesó sin abandonar el camino.
El sentido final, mucho más que talento
A los 39 años, Messi ya no compite por validación. Su lugar en la historia está asegurado. Pero su carrera sigue diciendo algo sobre cómo se sostiene una vida de alto rendimiento. El talento lo ubicó en un lugar distinto. Lo que explica su permanencia es otra cosa: la decisión diaria de seguir. Porque Messi nunca dejó de jugar a la pelota como un niño. Ese es su secreto más puro. No juega para demostrar nada ni para cerrar debates. Juega porque ese gesto, repetido desde los potreros de Rosario hasta hoy, se convirtió en su forma natural de estar en el mundo. Y en ese gesto todavía se entiende todo lo demás: la carrera, el tiempo y la extraña forma en que algunas vidas se mantienen fieles a su origen.
* Eduardo Muñoz. Criminólogo. Creador del Teorema de la Omisión Preventiva. Autor de La doble cara del gol (2026), un análisis criminológico del fútbol y el poder.
linkedin.com/in/eduardo-muñoz-criminologo
IG: @educriminologo