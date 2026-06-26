Murió tras una discusión de tránsito: un ciclista chocó contra su auto, se descompensó y no sobrevivió

Una tragedia conmocionó este viernes al centro de Rosario cuando un hombre de 70 años murió tras sufrir una descompensación luego de protagonizar una discusión de tránsito con un ciclista . El hecho ocurrió en la intersección de Dorrego y 3 de Febrero.

La víctima fue identificada como Jorge Enrique Trachel, quien conducía un Citroën Picasso color bordó. Según las primeras informaciones, el automovilista detuvo la marcha de manera repentina debido a un aparente desperfecto mecánico y descendió del vehículo para revisar qué ocurría.

En ese momento abrió la puerta del conductor y un ciclista que circulaba detrás no logró esquivarla e impactó contra ella, lo que derivó en un breve intercambio verbal entre ambos protagonistas.

Testigos que presenciaron la escena señalaron que la discusión no pasó de algunas palabras y que no existieron agresiones físicas ni intervención de terceros.

"Discutieron dos o tres palabras, pero no hubo golpes ", relató un trabajador de una obra ubicada en las inmediaciones del lugar.

Discusión que derivó en una descompensación

Instantes después del episodio, el conductor comenzó a sentirse mal y se desplomó sobre la vía pública. Una mujer que se encontraba en la zona inició maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras se aguardaba la llegada del personal médico.

Minutos más tarde arribaron profesionales del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), junto a un médico que circulaba en motocicleta y se detuvo para colaborar con la asistencia. Los equipos sanitarios realizaron tareas de reanimación durante más de media hora, aunque finalmente no lograron revertir el cuadro.

Los facultativos confirmaron posteriormente que se trató de un caso de muerte súbita y remarcaron que, de acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, no hubo participación de terceros en el fallecimiento del automovilista.