Era buscado por la brutal golpiza a un albañil en Bahía Blanca, escapó en colectivo y lo atraparon en Mendoza

Un mendocino que era buscado por un intento de homicidio perpetrado meses atrás en Bahía Blanca fue capturado la tarde de este viernes en Las Heras . El sospechoso, identificado como Claudio Enrique Barrera (24), está acusado de darle una brutal golpiza a Fernando Javier Huinca , un albañil de 48 años, quien sobrevivió de milagro y atravesó una dura recuperación.

Fuentes policiales revelaron a MDZ que la detención de Barrera se concretó alrededor de las 13 cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) hacía un recorrido preventivo por las calles del barrio 26 de Enero , en el distrito de El Resguardo .

Allí, los efectivos detectaron la presencia de un sujeto con actitud sospechosa, de estatura baja y vestido con buzo verde. Al verlos, el joven volvió sobre sus pasos y se dio a la fuga, perdiéndose de vista.

Unos diez minutos más tarde, los uniformados continuaban con los patrullajes y volvieron a encontrar al mismo individuo, quien otra vez trató de escapar corriendo e ingresó a un domicilio que tenía la puerta abierta. Sin embargo, lograron darle alcance en un entrepatio de la propiedad.

El malviviente ofreció abundante resistencia, pero pudieron esposarlo y sacarlo de la vivienda para encerrarlo en el microcalabozo de la movilidad de la UEP Las Heras . En medio de la detención, algunos personajes de la barriada aparecieron en la escena y agredieron a los policías arrojándoles piedras y demás elementos contundentes.

Frente a eso, los funcionarios salieron de allí y cuando llegaron a una zona segura procedieron a identificar al aprehendido. De esa forma, constataron que se trataba de Barrera, domiciliado en en la manzana 29 del barrio 26 de Enero, pero con pedido de captura emitido por la Justicia Bonaerense.

A partir de comunicaciones con personal de la Unidad Investigativa Departametal Las Heras (UID), los uniformados tomaron conocimiento que la medida fue solicitada por el Juzgado de Garantías N°34 de Bahía Blanc a, en el marco de la investigación por un intento de asesinato, por lo que se comunicaron con el juez a cargo.

Desde esa ciudad bonaerense dispusieron que el sospechoso quedara alojado en la Subcomisaría Iriarte hasta que personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) viaje a Mendoza para trasladarlo a Bahía Blanca, donde deberá responder por el delito que le endilgan.

La brutal golpiza a Fernando Huinca

El hecho por el que era buscado Barrera se registró el 5 de julio del año pasado cuando, alrededor de las 13.45, Fernando Javier Huinca ingresó al Hospital Municipal de Agudos Leonidas Lucero. Los médicos que lo asistieron constataron que presentaba graves heridas en la cabeza, por lo que decidieron ingresarlo a Terapia Intensiva.

En el lugar, allegados a Huinca relataron que la noche anterior se había juntado a comer con un grupo de amigos, quienes se retiraron en plena madrugada de su domicilio del barrio Más Barrios.

Horas más tarde, alrededor de las 10 del día siguiente, uno de sus amigos fue a buscarlo nuevamente y notó que la puerta de ingreso a la casa de Huinca había sido forzada. Al entrar, dio con la víctima tendida sobre su cama, tapada con una manta y con abundante sangrado en la cabeza, por lo que dio inmediato aviso a la línea de emergencia 911.

Con el paso de los días, Barrera, quien estaba viviendo por aquel entonces en Bahía Blanca, quedó sindicado como el autor de la brutal agresión, por la que Huinca estuvo varios días luchando por su vida.

De acuerdo con la investigación, el hombre fue atacado con un elemento contundente mientras estaba durmiendo. Fue su amigo quien lo encontró y le salvó la vida llevándolo al nosocomio, caso contrario probablemente hubiese muerto, revelaron fuentes allegadas al caso.

Durante varios días, la familia de la víctima pidió por justicia y el esclarecimiento del caso, mientras la víctima continuaba con riesgo de muerte en el hospital. Finalmente, continuó una dura recuperación en su casa, pero logró sobrevivir.