Hallan un cuerpo en el Río de la Plata: investigan si es uno de los percadores desaparecidos

El cadáver fue encontrado a 85 kilómetros de Atalaya, partido de Magdalena. Se investiga si es uno de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata.

Se investiga si el cuerpo pertenece a uno de los cinco pescadores desaparecidos desde el 14 de junio.

Un cuerpo fue encontrado en el Río de la Plata esta tarde a 85 kilómetros de la localidad balnearia de Atalaya, partido de Magdalena, y hay preocupación sobre si pertenece a uno de los cinco pescadores.

Hasta el momento no pudo ser identificado y los familiares ya fueron informados de la situación. El hallazgo se registró en el canal de acceso para el lado de Uruguay, indicaron ante la consulta de NA.

Los damnificados permanecen extraviados desde el 14 de junio cuando se embarcaron en un bote semirrígido blanco y rojo para pescar pejerrey.

Todos ellos contaban con experiencia en navegación y llevaban a bordo los elementos de seguridad reglamentarios, tales como chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS y radio VHF.