Quiénes son los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata y qué se sabe de su búsqueda

Cinco pescadores son buscados intensamente en el Río de la Plata tras desaparecer durante una salida de pesca deportiva. Los hombres partieron el domingo desde la costanera de Hudson y no regresaron al punto de partida, lo que activó un amplio operativo de búsqueda encabezado por la Prefectura Naval Argentina .

La desaparición de los cinco pescadores mantiene en alerta a las autoridades y a sus familiares, quienes esperan noticias sobre la búsqueda en el Río de la Plata.

La Prefectura activó una intensa búsqueda de un grupo de pescadores desaparecidos en el Río de la Plata.

En tanto, la identidad de los otros dos tripulantes todavía no fue informada oficialmente.

Carlos Kovach mide 1,89 metros, es de contextura delgada, semicalvo, tiene barba candado y ojos marrones. Su hermano Claudio, en tanto, mide 1,79 metros, también es de contextura delgada y posee dos tatuajes distintivos: un águila en un hombro y un tigre en el otro.

El más joven de los tripulantes identificados es Alejandro Boscardin, de 28 años, quien estaba al mando de la embarcación al momento de la partida.

Cómo desaparecieron los pescadores en el Río de la Plata

Según informaron fuentes policiales, los cinco hombres salieron el domingo para realizar una jornada de pesca de pejerrey a bordo de la lancha deportiva "Chamigo-Ho".

La embarcación zarpó desde la costanera de Hudson, en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, con el correr de las horas los tripulantes no regresaron al lugar donde habían dejado estacionados sus vehículos, lo que llevó a sus familiares a presentar una denuncia y activar la búsqueda.

De acuerdo con la información oficial, la lancha contaba con chalecos salvavidas, sistema GPS, bengalas, radio VHF y teléfonos celulares.

Cómo es el operativo de búsqueda

La Prefectura Naval Argentina desplegó un importante operativo para intentar localizar a los pescadores desaparecidos. Para ello movilizó un semirrígido, las embarcaciones GC-73 Cabo Corrientes y GC-75 Bahía Blanca, un avión PA-62 y personal terrestre.

Los rastrillajes se concentran en distintos sectores de la costa y en la franja del Río de la Plata comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.

Mientras tanto, los familiares intentaron establecer contacto con los tripulantes mediante la radio VHF, aunque hasta el momento no obtuvieron respuesta.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 4 de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone, y fue caratulada como "averiguación de paradero".