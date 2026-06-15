Becas Progresar 2026: qué pasa si rechazaron tu solicitud y cómo reclamar

Las Becas Progresar de Anses se pueden reclamar en junio de 2026 si es que tu solicitud fue rechazada. Cómo hacerlo y qué presentar.

Miles de estudiantes de todo el país comenzaron a consultar el estado de sus solicitudes para las Becas Progresar 2026 y, en algunos casos, se encontraron con una respuesta inesperada: el rechazo de la postulación. Frente a esta situación, Anses habilitaron una instancia de reclamo para quienes consideren que hubo errores en la evaluación de su caso.

La medida está destinada principalmente a estudiantes que cumplen con los requisitos del programa, pero que fueron observados o rechazados por cuestiones administrativas o académicas. Entre los motivos más frecuentes figuran la falta de certificación de alumno regular por parte de la institución educativa o inconsistencias en los datos informados durante la inscripción.

Cómo reclamar ante Anses por las Becas Progresar Para iniciar el reclamo, los postulantes deben ingresar a la plataforma oficial de Progresar utilizando su cuenta de Mi Argentina. Una vez dentro del sistema, podrán consultar el estado de la solicitud y verificar el motivo del rechazo. Si corresponde, la plataforma habilitará la opción para presentar un pedido de revisión y adjuntar la información necesaria para corregir la situación.

Las autoridades educativas recomiendan además comunicarse con la institución donde cursan estudios para confirmar que los datos académicos hayan sido cargados correctamente y que la condición de alumno regular se encuentre validada en el sistema. En muchos casos, los rechazos se originan por demoras administrativas o errores en la certificación escolar.

Según se informó oficialmente, el período de reclamos fue habilitado durante junio y cuenta con plazos específicos para cada línea del programa. Por este motivo, los estudiantes deben revisar cuanto antes su situación para evitar perder la posibilidad de acceder al beneficio durante el ciclo lectivo 2026.