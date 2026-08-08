Un sector del Tiro Federal Argentino fue clausurado luego de que un proyectil hiriera a un hombre

La medida fue dispuesta por una resolución judicial; el personal policial notificó este viernes el cese de la actividad en la institución.

Las autoridades porteñas clausuraron preventivamente el sector donde se desarrollan actividades de tiro del Tiro Federal Argentino, luego de una resolución judicial dictada en el marco de la investigación por el proyectil que hirió a un hombre de 74 años en el Centro Naval de Núñez.

La medida fue notificada este viernes por personal policial en la sede de la institución y dispuso el cese de la actividad de tiro. La Fiscalía porteña Especializada en Investigación Criminal Compleja había solicitado la clausura preventiva de las instalaciones.

Qué ocurrió El episodio que dio origen a la investigación ocurrió el pasado 25 de julio. El hombre de 74 años se encontraba en el sector de amarras del Centro Naval cuando fue alcanzado en un brazo por un proyectil. Tras resultar herido, debió ser trasladado al Sanatorio Otamendi. La bala fue entregada posteriormente a la Policía para su análisis.

El Tiro Federal, en el eje La presentación judicial que derivó en la medida también incorporó antecedentes vinculados con otros proyectiles encontrados en sectores del Centro Naval.

La resolución judicial Este viernes, personal policial se presentó en edificio aledaño al Estadio Monumental para notificar la resolución judicial que ordenó el cese de la actividad de tiro en la institución. La clausura afecta específicamente al sector donde se practica dicho deporte y tiene carácter preventivo.