Tratamientos para bajar de peso: aseguran que los medicamentos son cada vez más accesibles

Durante años, solo una parte de las personas con sobrepeso u obesidad recurrió a tratamientos profesionales para bajar de peso y, dentro de ese grupo, fueron aún menos quienes iniciaron un abordaje farmacológico. El costo, la disponibilidad limitada de opciones y diversos mitos sobre estos medicamentos fueron algunos de los factores que condicionaron su utilización.

El escenario comenzó a cambiar con la incorporación de nuevas herramientas terapéuticas y una mayor cantidad de evidencia sobre sus resultados. Entre ellas se encuentra Wegovy, cuyo principio activo es la semaglutida, desarrollada por Novo Nordisk.

Según información difundida por el laboratorio, el tratamiento cuenta con una experiencia acumulada de más de 33 millones de pacientes desde 2018, considerando el tiempo de exposición de las personas que recibieron el medicamento en distintos países.

Uno de los principales cuestionamientos alrededor de los tratamientos para adelgazar está relacionado con el denominado "efecto rebote". Especialistas señalan que la recuperación parcial del peso luego de interrumpir una medicación no significa necesariamente que el tratamiento haya fracasado, sino que debe contemplarse el carácter crónico de la obesidad.

La médica cardióloga y especialista en Obesidad y Diabetes Carolina Chacón explicó que la enfermedad está vinculada con alteraciones en las señales neurohormonales que intervienen en los mecanismos de hambre y saciedad.

Por ese motivo, sostuvo que puede producirse una recuperación parcial del peso cuando se interrumpe el tratamiento y destacó la importancia de un abordaje sostenido, acompañado por profesionales de distintas especialidades.

La alimentación equilibrada y la actividad física, especialmente el ejercicio muscular, forman parte de las estrategias recomendadas para consolidar los resultados.

La obesidad no es una falla moral ni una cuestión de “voluntad". Archivo MDZ

El tratamiento no se limita a bajar de peso

El médico clínico y especialista en obesidad Santiago Gómez Centurión remarcó que la medicación constituye una herramienta que debe complementarse con cambios en los hábitos cotidianos.

En ese sentido, señaló que la alimentación, la actividad física, el descanso y la gestión de las emociones son factores relevantes para mantener los resultados alcanzados.

Otro de los mitos vinculados con la obesidad sostiene que los kilos acumulados durante determinadas etapas de la vida son difíciles de revertir. En el caso de las mujeres, los especialistas destacan que existen momentos particulares, como el embarazo y la transición hacia la menopausia, en los que los cambios hormonales pueden favorecer una mayor acumulación de grasa abdominal.

La diabetóloga Cecilia Luquez sostuvo que el abordaje debe contemplar la historia y las características de cada paciente, con objetivos personalizados, claros y realistas.

Qué dicen los estudios sobre la semaglutida

Otro de los puntos analizados está relacionado con la magnitud del descenso de peso que puede alcanzarse con semaglutida.

La tirzepatida no reemplaza la alimentación saludable, la actividad física ni el acompañamiento profesional. Archivo.

De acuerdo con los estudios citados en el material, las personas con obesidad tratadas con semaglutida 2,4 mg lograron una reducción promedio del 17% del peso corporal frente a placebo, mientras que alrededor de un tercio alcanzó una disminución igual o superior al 20%.

También se mencionan resultados de hasta un 28% de reducción del peso corporal en algunos pacientes tratados con semaglutida 7,2 mg, con uno de cada tres alcanzando una pérdida del 25%.

Además del descenso de peso, el tratamiento fue asociado con una reducción del 20% en el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular en personas con exceso de peso y enfermedad cardiovascular.

La médica especializada en diabetes y obesidad Florencia Aranguren destacó que el tratamiento debe contemplar una mirada integral y no centrarse exclusivamente en el peso. Entre los aspectos a controlar mencionó la glucemia, los factores de riesgo cardiovascular y la prevención del denominado hígado graso.

Nuevos precios y descuentos

Uno de los principales obstáculos para acceder a estos tratamientos fue históricamente su costo. En ese sentido, desde el 1° de agosto se anunció un nuevo precio de lista para la presentación inicial de semaglutida de 0,25 mg.

Según la información difundida, con la aplicación de los beneficios disponibles, el costo mensual estimado de esa presentación podría ubicarse en torno a los $109.000 por caja.

Además, todas las presentaciones de Wegovy cuentan con un descuento fijo del 30%, acumulable con el 20% correspondiente al Recetario Solidario. A esto pueden sumarse descuentos adicionales que algunas farmacias ofrecen de manera independiente, de acuerdo con sus propias políticas comerciales.

Las nuevas herramientas farmacológicas pueden contribuir a modificar la evolución de la obesidad, aunque remarcaron que el desafío es facilitar el acceso a quienes las necesitan y acompañar el tratamiento con un abordaje integral.