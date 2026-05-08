Obesidad: confirmaron un descuento en un medicamento clave para el tratamiento
Una compañía anunció un descuento en un medicamento que facilita el inicio del tratamiento de la obesidad. De qué se trata.
Una compañía global dedicada al cuidado de la salud anunció en Argentina una reducción significativa del precio de la dosis de inicio de su original e innovadora terapia indicada para el sobrepeso y la obesidad. Se trata de un medicamento clave que facilita el inicio de ese tratamiento.
Desde este viernes, se aplicará un descuento del 60% para la dosis de 0,25 mg/dosis de Wegovy en su dispositivo FlexTouch, a través de un Programa de Cuidado al Paciente y se trata de un beneficio acumulable con otros descuentos que brinde la cobertura de obra social o prepaga, o cada farmacia.
Por qué hacen un descuento en el remedio de la obesidad en Argentina
El descuento busca facilitar el inicio del tratamiento y favorecer la continuidad desde la primera dosis, mientras que dentro de ese programa, el resto de las presentaciones, contarán con un 30% de descuento sostenido desde la primera compra.
Además de contar con más de 33 millones de pacientes/año de exposición acumulada desde 2018, Wegovy ofrece precisión y seguridad al momento de la administración gracias a su citado dispositivo y agujas que son utilizadas por más de 10 millones de personas en todo el mundo.
El dispositivo permite una aplicación sencilla, fácil y segura que permite una mejora de la experiencia del paciente y aumenta la adherencia al tratamiento.
La explicación de la empresa que vende el medicamento
“Esta decisión beneficia directamente al sistema de salud y a un gran número de personas con sobrepeso u obesidad en el país”, sostuvo Carlos Otheguy, vicepresidente y Gerente General de Novo Nordisk Argentina.
En tanto, desde la compañía señalaron que “el acceso al tratamiento es uno de los grandes desafíos en el manejo del sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, es igual de importante la confianza en medicamentos que estén respaldados por evidencia sólida de calidad, eficacia y seguridad, como la semaglutida. Además del descenso de peso transformador que se obtiene, este es el único tratamiento que demostró una reducción del 20% del riesgo de infarto, ACV o mortalidad cardiovascular”.
“Al bajar de peso, además de la mejora en indicadores objetivos de salud, las personas refieren el impacto en aspectos concretos de su vida: pueden volver a subir una escalera sin fatigarse, sentarse con más comodidad en el piso a jugar con los hijos, dormir mejor o retomar una actividad física. Contar con una opción como Wegovy, ahora a un precio más accesible, hace posible una pérdida de peso transformadora que mejora significativamente la salud y el bienestar de las personas”, agregaron.
Con esta decisión, la compañía global reafirma su compromiso con la salud de las personas que viven con sobrepeso y obesidad, promoviendo el acceso sostenido a terapias de alta calidad que contribuyen a mejorar su calidad de vida.