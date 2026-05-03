Gerardo Weisstaub: "El mundo cambió y hay más obesidad que desnutrición"

"El mundo cambió", nos dice el médico pediatra Gerardo Weisstaub , especialista en nutrición infantil. Aunque parece repetida esta afirmación, lanza una frase que es fruto de una investigación interdisciplinaria que lleva muchos años haciendo junto a otros profesionales en Chile. "Por primera vez en la historia hay más niños y niñas con malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad) que con desnutrición en el mundo".

Weisstaub es un médico pediatra argentino que hace décadas que vive en Chile. Es profesor titular del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) y del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil de la Universidad de Chile. Además , forma parte del Grupo Transdisciplinario para la investigación, docencia y extensión en Obesidad de Poblaciones (GTOP) https://gtop.uchile.cl/ . Este grupo está conformado por académicos/as y estudiantes de posgrado de la Universidad de Chile provenientes de diversas disciplinas, facultades e institutos – entre los cuales se encuentran las Facultades de Medicina, Escuela de Salud pública, Ciencias Sociales, Economía y Negocios, Arquitectura y Urbanismo, Derecho, Agronomía, Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Instituto de Asuntos Públicos (INAP) e Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI).

Pasó por Mendoza, invitado por la profesora de la UNCuyo (Universidad Nacional de Cuyo), Dra. Cecilia Molina, quien además es trabajadora social, magister en Salud Pública y está especializada en Gestión de la Salud Pública.

-Uno de tus grandes objetos de estudio es la relación entre la obesidad y las inequidades sociales. Esa obesidad que se ve mucho en los niños y las niñas...

-Sí, el mundo ha cambiado y por primera vez en la historia hay más niños y niños que tienen malnutrición por exceso que desnutrición en el mundo. Eso no había ocurrido hasta ahora. Y esto tiene que ver con un contexto social, no es solo un contexto biológico. Nuestra biología no ha cambiado significativamente muchos siglos y, por lo tanto, el aumento de la malnutrición por exceso no se explica por un tema biólogo. Lo que ha cambiado es nuestro estilo de vida, la forma en que vivimos. Tanto así que se dice que la sociedad actual es una sociedad obesogénica. en la sociedad nos facilita tener malnutrición por exceso. Por ejemplo, es más sencillo, más barato y más rápido consumir alimentos ultraprocesados, esos que suelen tener sellos de advertencia. En realidad, cuando uno mira los ingredientes se da cuenta uno se queda pensando si son “realmente alimentos”. Algunos ejemplos de alimentos ultra procesados son las gaseosas, los jugos industriales, las papas fritas, el pan lactal, las hamburguesas. Décadas atrás, comíamos alimentos caseros, puchero, cazuela, en el caso de Chile. Y hoy comemos alimentos ultraprocesados.

-Eso se ve también en niños pequeños...

-Por supuesto. Hay datos que muestran que, en los preescolares chilenos y argentinos, el 30% de su aporte calórico deriva de alimentos ultraprocesados. Y cuando uno tiene una población donde el consumo de ultraprocesados es tan alto, la obesidad se dispara.

-Entonces les damos juguitos en cajita a los niños para la merienda...

-Depende de cuál es, porque si tiene azúcar agregada suele ser ultraprocesado también. Hay barritas de cereales que tienen una carga importante de azúcar o sal y también son consideraras ultraprocesados, no todo lo que se “vende” como saludable lo es. Además, este tipo de alimentos suelen ser muy barato. Por ejemplo, si vos querés comer en la calle, un pancho con una gaseosa es mucho más barato que consumir una ensalada con diferentes alimentos. Y ahí tenemos la desigualdad. Es mucho más barato consumir y es mucho más rápido, porque para preparar la comida también requerís tiempo, y el tiempo es caro.

-Y el tiempo es de clase también.

-Y el tiempo es de clase, y el tiempo es caro: Además, es el único recurso natural no renovable. Por eso lo pagamos tan caro. Entonces si vos querés comer comida saludable, tenés que tener tiempo, no una barbaridad, pero mucho más rápido que meter un pancho en el agua y una salchicha en el agua y cocinarla, ¿no?

-Sí, incluso estos desayunos, tanto para los chicos como también para los grandes, que acá por ejemplo en Mendoza es el café y la tortita, que es barato y rápido.

-Esto no significa que no se pueda consumir un café con una tortita un día, pero no puede ser tu hábito. Sin duda la manera en que nos alimentamos tiene que ver con nuestro sobrepeso y nuestra obesidad, pero también influyen muchos otros factores, como la actividad física, ¿sí? Y cuando hablo de actividad física no solo hablo de qué hacen los niños en las clases de actividad física en la escuela. Algunas mediciones realizadas por una investigadora del INTA muestran que, por cada hora de actividad física escolar, los niños y niñas se mueven 14 minutos. Entonces, si esa es la clase de actividad física que hay en las escuelas, tampoco va a tener un impacto. Hay que re pensar cómo deben ser clases de actividad física.

-Además está como bastante sancionado o censurado el moverse en la escuela

-Bueno, eso es un problema gravísimo, esto de que el nene quédate quieto. Porque si hay algo que les gusta a los chicos y a las chicas es jugar y moverse. Es casi antinatural pedirle quédate quieto, pero con esto de que el niño no se lastime, no se golpee con otro, hemos realmente estimulado el sedentarismo.

-Y después viene la familia y se enoja con la escuela...

-Pero hay estrategias que pueden servir para estimular el movimiento que tienen en cuenta el cuidado de los niños. Por ejemplo, incluir los huertos en las escuelas. Los huertos no sólo generan alimentos saludables, estimulan el movimiento constante. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO tiene libros que enseñan cómo ocupar el huerto para enseñar en la escuela matemática, lenguaje, lo que vos se te ocurra se puede estimular con el huerto. Y aparte el huerto hay que moverse, hay que picar la tierra, hay que plantar, hay que regar. Lo que tenemos que intentar es que el movimiento y la actividad física sea transversal a nuestra vida y no esté sólo incorporada en una hora.

-Es ese ratito de educación física o si somos personas adultas cuando voy a entrenar.

-Vale la pena tener que en cuenta que, si uno entrena una hora y el resto del día está sentado, también es sedentario. Por eso hay que incorporar la actividad física a nuestras rutinas cotidianas como subir escaleras e intentar moverse un ratito cada hora. Por ejemplo, si vivo en el piso cuarto, voy a subir dos pisos por escalera. El impacto subir dos pisos un día no se vea, pero dos pisos todos los días, ida y vuelta en un mes representa subir 120 pisos. Y eso es lo que cambia.

Pero aparte, no sólo hay que considerar la actividad física que se realiza en la clase de educación física en la escuela. Es importante considerar donde puede realizar actividad física en las plazas de Si vos le decís a un pibe, salí a la calle a jugar la pregunta es ¿en dónde? La cantidad de espacio verde donde jugar tampoco se distribuye igual. Por ejemplo, en Chile las comunas mas ricas tienen 52 a 54 metros cuadrados de espacio verde por habitante, mientras las más pobres solo tienen 14. En las comunas de mayor poder adquisitivo, además esos espacios verdes en su gran mayoría son privados, ni siquiera públicos.

- Acá suele ocurrir algo similar con los espacios verdes en barrios privados, distintos a los de los barrios populares, donde incluso el estado de las máquinas para hacer ejercicios está deteriorado por el tiempo...

-Se han hecho intentos para estimular la actividad física en las plazas, por ejemplo, colocando máquinas para hacer actividad física. Estas máquinas cuando se diseñaron, se pensaron fundamentalmente para aumentar la movilidad, la flexibilidad, porque estaban orientadas fundamentalmente a personas mayores. Lo que necesitamos para mejorar nuestra salud es que esas máquinas mejoren la cantidad de músculo que tenemos y para eso necesitamos maquinas que trabajen contra resistencia. Si has probado alguna vez esas máquinas verás que el remo muchas veces ocupa el peso de nuestro cuerpo. Pero hay otras que lo único que hacemos es mover sin resistencia. Entonces también planificar cómo queremos que sean las máquinas tiene que ver con la actividad física.

-Claro, pero ahí alguien lo tiene que hacer y eso tiene que ver con las políticas públicas.

-Probablemente porque los sectores más pudientes no necesitan de la máquina en la plaza. Y tampoco van a la feria, van al supermercado, donde habitualmente los precios son un poquito más elevados. Pero entonces cuando uno dice: yo quiero vivir en una sociedad que estimule estar sano, tengo que tener alimentos saludables y la posibilidad de acceder a ellos fácilmente. Tengo que tener espacios verdes y lugares donde hacer activa física de manera regular, donde no corra peligro, no haya problemas de seguridad. Que estén cerca de mi casa, porque de nada me sirve un gimnasio que está a tres kilómetros, la gente no se va a movilizar todos los días. Nosotros también planteamos cómo están las ciclovías. Mendoza tiene la ventaja, por lo que yo veo, es que es una ciudad hecha a escala humana, que no la puede caminar y utilizar la ciclovia ya que las distancias no son excesivas. Entonces a veces no es tan fácil, pero, la ciclovía es otra cosa. Mejorar el transporte público también tiene que ver con la actividad física. Tenemos que poder generar en la ciudad condiciones para que sea fácil y accesible hacer las cosas que nos vuelven sanos.

Y algo de lo que no hemos hablado, que podemos hablar, es el tiempo libre. El tiempo libre es una moneda fundamental. Tiempo para preparar la comida, tiempo para estar con la familia, que también hace a la salud, tiempo para hacer actividad física, tiempo para dormir.

-Claro, pero en la actualidad, que hay crisis económica, generalmente se busca trabajar más. Entonces eso se lo quitó el sueño, se lo quitó la actividad física, cómo hacer para poder congeniar....

-Un dibujo que uso, que usamos muchos académicos, es un hombre subiendo una pendiente para empujando una piedra que representa su” salud.” El esfuerzo que la persona, el hombre o la mujer pone para subir la pendiente es individual, depende de vos, depende de mí, pero la pendiente no. La pendiente la construye el gobierno, la construye el Estado, y eso se construye con reglamentación, con leyes.

Para resumir, la obesidad es un problema social —con impacto biológico, pero que demás es complejo y multifactorial— que el enfoque tradicional sobresimplificado y centrado en las implicancias para la salud, en la responsabilidad individual y en la omisión de las desigualdades estructurales que la determinan no ha sido capaz de resolver. No afecta a todos por igual, el sector que más la sufre son las mujeres adultas de sectores más pobres. Es necesario pensar en soluciones integrales, que consideren el desarrollo económico, cultural y social para combatir el problema de fondo donde la obesidad aparece como un síntoma No se puede sobre simplificar del problema de la obesidad. Se requiere pensar en soluciones integrales, que consideren el desarrollo económico, cultural y social, así como una mirada política, intersectorial, transdisciplinaria y con participación ciudadana.