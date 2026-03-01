Obesidad: ya no es solo una cuestión de calorías, también compromete al cerebro

La obesidad no es un cuerpo que pesa más. Es una historia que pesa más.

La obesidad ya no puede pensarse solo como una ecuación entre calorías ingeridas y gastadas. Es un fenómeno biopsicosocial complejo, con determinantes metabólicos, ambientales y de modo decisivo, psicológicos. En la clínica cotidiano se observa que el exceso de alimento rara vez es “falta de voluntad”. En cambio, resulta una solución subjetiva que impacta al cuerpo y ahora conocemos, que este problema, no se agota en el perímetro abdominal sino que alcanza al cerebro.

Virginia Busnelli es Médica Nutricionista. Presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) presenta su tercer libro “Obesidad” (Editorial El Ateneo, 2026) que resulta un trayecto claro, integral, actualizado sobre la obesidad. A lo largo de esta estupenda publicación tomamos conciencia que la comida funciona como modulador afectivo. Ansiedad, soledad, frustración o vacío encuentran en la ingesta una vía rápida de alivio. El circuito es conocido: activación emocional – consumo impulsivo – alivio transitorio – culpa – nueva activación. Son pasos que “alimentan” pensamientos de carácter pesimista: “si rompo la dieta, ya está todo perdido” o destinistas: “nunca voy a poder bajar” o moralistas: “soy débil”. Variables discursivas que sostienen el ciclo y la distorsión a la autoimagen. Impactan en la capacidad de sostener metas a largo plazo frente a recompensas inmediatas.

La evidencia científica de las últimas dos décadas, algo que la Dra. Busnelli focaliza en esta publicación, señala que la obesidad se asocia a síndrome metabólico, diabetes tipo 2 e hipertensión, e incrementa el riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Estudios longitudinales publicados en la revista The Lancet, encuentran que el índice de masa corporal elevado en la mediana edad se asocia con mayor riesgo de deterioro en adultos mayores. El exceso de tejido adiposo no solo carga al cuerpo, sino que también compromete la arquitectura cerebral. Más allá de lo neurobiológico, la clínica muestra que el exceso alimentario, suele operar como defensa frente a la angustia generalizada de la época. En ciertos casos, la comida ocupa el lugar de objeto tranquilizador y en otros, funciona como forma de autoapaciguamiento frente a un vacío estructural.

Reducir la obesidad a una cuestión de disciplina normativa, es no comprender su estatuto psíquico. La intervención eficaz requiere abordaje interdisciplinario, trabajo sobre la regulación emocional, intervenciones sobre el estilo de vida (actividad física, sueño, reducción de estrés). No se trata solo de bajar kilos, sino incorporar nuevos hábitos, puesto que la obesidad es un factor de riesgo modificable. A diferencia de la edad o la genética, el estilo de vida puede intervenirse. La buena noticia es que la pérdida de peso, la actividad física regular (y constante) y la mejora metabólica, se asocian con un mejor desempeño. El mensaje es clínicamente preciso: cuidar el cuerpo es cuidar la mente. Pero además es cierto lo inverso, es decir, sin abordar el padecimiento psíquico, cualquier plan alimentario se vuelve frágil.

La obesidad no es un cuerpo que pesa más Es una historia que pesa más. Y si esa historia, esa narración no se escucha, la pisquis (y de modo silencioso empieza a pagar la cuenta.