Homenaje a Aldo Sessa: La Ciudad de Buenos Aires distinguió al maestro de la lente

La Ciudad de Buenos Aires volvió a rendir tributo a uno de sus grandes cronistas visuales. Aldo Sessa , figura insoslayable de la cultura argentina, recibió una de las más altas distinciones que otorga el gobierno porteño, en reconocimiento a más de seis décadas de trabajo ininterrumpido y a una obra de indudable valor artístico.

La distinción —que en anteriores ocasiones ha recaído en personalidades de la ciencia, la música y la literatura— celebra no sólo la excelencia técnica de Sessa , sino su capacidad para construir una identidad visual de la Argentina contemporánea. Desde sus primeras imágenes en la década de 1960 hasta sus grandes proyectos editoriales y expositivos, su cámara ha sabido capturar tanto la épica urbana como la intimidad de los personajes anónimos.

El fotógrafo de Buenos Aires. Nacido en Buenos Aires en 1939, Sessa desarrolló con un lenguaje propio una sensibilidad particular para captar la arquitectura, el teatro, el tango y la vida cotidiana.

Si hay un territorio donde su mirada se volvió emblemática es la ciudad misma. Sus series sobre la Avenida Corrientes, el Obelisco, los cafés históricos y los barrios tradicionales construyeron una iconografía que hoy parece inseparable de la memoria colectiva. En sus encuadres, Buenos Aires es al mismo tiempo monumental y humana, solemne y melancólica.

Pero la obra de Sessa no se agota en el paisaje urbano. En distintos proyectos dedicados al interior del país, el fotógrafo dirigió su lente hacia el campo argentino, donde encontró otra dimensión de la identidad nacional. Sus imágenes de estancias, horizontes pampeanos y faenas rurales revelan una mirada respetuosa y poética sobre la tradición criolla en los distintos matices que adquiere en nuestra amplia geografía.

“La doma” (detalle) “La doma” (detalle) Archivo

En particular, sus trabajos sobre el gaucho —figura fundacional del imaginario argentino— combinan épica y humanidad: no se trata de estampas folclóricas congeladas en el tiempo, sino de retratos vivos, donde la dignidad del trabajo, la relación con el caballo y la vastedad del paisaje construyen una narrativa visual contemporánea. Allí, como en sus vistas porteñas, Sessa capta una atmósfera antes que una escena, una identidad antes que un gesto.“Los Gauchos, su paisaje, sus costumbres, destrezas y lujos” publicado en edición bilingüe en 1997, junto con Juan J. Güiraldes es un testimonio permanente de tradiciones que se van perdiendo.

Aldo Sessa, “Papá Francisco”, 2019 Aldo Sessa "Papa Francisco" Gentileza.

“Los Argentinos”: un retrato coral en el Palais de Glace

Entre sus proyectos más recordados se encuentra la exposición “Los Argentinos”, que presentamos junto con Ignacio Gutiérrez Zaldivar en 1994 en el histórico Palais de Glace. Allí, Sessa reunió un vasto repertorio de 400 retratos que componían un mosaico social del país: artistas, trabajadores, figuras públicas y ciudadanos anónimos convivían en un mismo relato visual. La muestra se equiparó a las famosas mega-exposiciones (Fader, Quirós, Soldi, Molina Campos) del Palais y Sessa con “Los Argentinos”, (que fue visitada por 250 mil personas), reafirmó su rol de testigo y narrador esencial de nuestra cultura. Fue en la preparación de aquella exposición (hace más de tres décadas) cuando, por primera vez lo vi trabajar: Con ojo zahorí, mucha paciencia y movimientos gatunos, Aldo, después de haber preparado cuidadosamente el escenario, dispara repetidas tomas de su modelo para luego seleccionar la que mejor refleja el espíritu del retratado.

Aldo Sessa, “Soldi en su estudio” 1992 Aldo Sessa, “Soldi en su estudio” 1992 Gentileza.

Aldo Sessa, proyección internacional y legado editorial

La trayectoria de Sessa incluye más de un centenar de libros fotográficos y exposiciones en museos y galerías de América y Europa. Ha retratado a figuras centrales de la cultura y ha colaborado con escritores y editores en proyectos de gran envergadura que hoy son piezas de colección. Su obra integra colecciones públicas y privadas, y ha sido reconocida con múltiples premios nacionales e internacionales. Pero acaso su mayor logro sea haber consolidado una poética reconocible: una forma de mirar que combina rigor formal y sensibilidad artística.

“Tango” (Colección Fortabat) “Tango” (Colección Fortabat) Gentileza.

El reconocimiento otorgado por la Ciudad no sólo honra al artista, sino que reafirma el lugar de la fotografía como disciplina mayor dentro de las artes visuales. En tiempos de imágenes fugaces y circulación vertiginosa, la obra de Aldo Sessa recuerda la potencia de la imagen fotográfica como documento, memoria y creación artística.

* Carlos María Pinasco es consultor de arte.

