Jorge Macri: "En la Ciudad se pueden cometer delitos, pero no te la llevas gratis, tarde o temprano te detenemos"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , destacó este martes el descenso de estadísticas de todos los delitos cometidos en la Ciudad durante 2025 y remarcó que si bien ese tipo de hechos pueden ocurrir, "no te la llevás de arriba, porque tarde o temprano terminás detenido".

"Nunca estuvimos en estos números. Bajaron todos los delitos en la Ciudad y en algunos casos con números récord. Sostenemos una decisión política de hacer cumplir la ley", enfatizó Macri luego de conocerse el Mapa del Delito porteño, donde se indicó una baja de todas las modalidades delictivas en la Capital Federal durante 2025.

En ese sentido, el alcalde porteño indicó que "los cambios se empezaron a notar cuando se hizo hincapié en el orden público, con el accionar en desalojos a viviendas usurpadas, manteros", y remarcó que "todo eso impacta en la forma de delito organizado como los `trapitos, el narcomenudeo y los robos o hurtos".

"Todo ese combo de orden tiene una derivada en los números de seguridad que es muy importante", sostuvo Macri en declaraciones a la prensa.

Asimismo, el jefe de Gobierno advirtió: "En la Ciudad se pueden cometer delitos, pero no te la llevás gratis, porque tarde o temprano te detenemos".

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó el Mapa del Delito porteño de 2025.

Consultado por los homicidios en el distrito, el dirigente del PRO recordó que "la Ciudad de Buenos Aires tiene una de las tasas más bajas de toda América" junto a Ottawa, la capital canadiense.

Por otra parte, Macri manifestó su voluntad de "sostener una decisión política de hacer cumplir la ley, con un sistema cada vez más firme, con medidas que pudimos profundizar más. También con más recursos y más inversión en cámaras de seguridad, patrulleros".

Para finalizar, el jefe de Gobierno porteño destacó el "orden publico, la inversión y un equipo mas consolidado”, como ejes para lograr la baja en los delitos cometidos en la Ciudad. Lo acompañaron en la presentación del Mapa del Delito 2025 el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y el secretario de Seguridad de la Ciudad, Maximiliano Piñeiro.