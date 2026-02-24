El Gobierno busca cubrir 17 cargos de empleados públicos: cómo postularse

El Gobierno de Mendoza anunció el llamado a concurso para cubrir 17 cargos de empleados públicos. La inscripción arrancará el 13 de abril y las vacantes corresponden a los ministerios de Hacienda y Finanzas; Energía y Ambiente y Educación, Cultura, Infancias y DGE.

La inscripción para el primer llamado a concursos destinados a cubrir 17 cargos en distintos organismos de la Administración Pública Provincial se realiza en cumplimiento de la normativa vigente en materia de ingreso y promoción por concurso.

El proceso se desarrolla bajo los lineamientos de la Ley Nº 9.015 y su reglamentación, que garantiza mecanismos transparentes, públicos y basados en el mérito y la idoneidad para el acceso a cargos en el Estado provincial.

Los puestos corresponden a los ministerios de Hacienda y Finanzas, Energía y Ambiente, y Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE), e incluyen concursos abiertos y cerrados, según cada caso.

Las bases, condiciones e inscripciones se realizarán vía online a través de canales oficiales que serán publicados por el Gobierno provincial durante la primera quincena de abril.

Qué cargos se concursan

En el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se concursarán cargos en la Dirección General de Crédito al Sector Público, la Contaduría General de la Provincia, la Tesorería General de la Provincia y la Unidad de Financiamiento Internacional, con perfiles orientados a Contador Público Nacional, estudiantes avanzados y egresados de Ciencias Económicas.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Ambiente abrirá concursos para la Dirección de Hidráulica y otros sectores del ministerio, con perfiles profesionales como Ingeniero Civil/Hidráulico, Ingeniero Industrial o en Petróleo, Ingeniero Ambiental, Licenciados en Administración y Contadores Públicos, entre otros cargos jerárquicos.

Asimismo, en el ámbito de Educación, Cultura, Infancias y DGE, se concursará un cargo de Abogado mediante concurso abierto.