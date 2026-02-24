¿Se erosiona el respaldo a Javier Milei? El indicador que miran con desconfianza en Casa Rosada de cara a 2027

El ICG volvió a caer y encadenó su tercer mes consecutivo en baja. El nivel aún se mantiene dentro del promedio de la gestión, pero el retroceso abre interrogantes sobre si se trata de una corrección o del inicio de una tendencia más profunda.

La confianza en el Gobierno de Javier Milei volvió a caer en febrero y acumuló su tercer mes consecutivo en baja, de acuerdo con el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Torcuato Di Tella.

El indicador, mirado de cerca por la Casa Rosada, retrocedió 0,6% respecto de enero, caída que se suma al descenso del 2,8% registrado el mes pasado y al 0,1% de diciembre. De esta manera, el ICG alcanzó los 2,38 puntos y mostró una baja interanual de 6,8%. El relevamiento se basa en una encuesta realizada por Poliarquía Consultores entre el 2 y el 12 de febrero.

El nivel actual se ubica levemente por debajo del promedio de la gestión Milei, que se sitúa en 2,44 puntos. En la comparación histórica con otros mandatos presidenciales, el ránking de promedios lo encabeza Néstor Kirchner (2,49), seguido por el actual mandatario (2,44), Mauricio Macri (2,27), Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato (1,83) y primer mandato (1,71), y Alberto Fernández (1,69).

El índice se compone de cinco dimensiones. En febrero, dos mostraron mejoras y tres registraron retrocesos. La “Honestidad de los funcionarios” alcanzó 2,76 puntos, con una suba del 2,6%, y la “Eficiencia en la administración del gasto” llegó a 2,29 puntos, con un incremento del 2,7%. En cambio, la “Capacidad para resolver problemas” cayó 4,9% y se ubicó en 2,70 puntos; la “Evaluación general del gobierno” descendió 1,8% (2,18 puntos); y la “Preocupación por el interés general” bajó 1,0% (1,99 puntos).

El informe también marca diferencias significativas según el perfil de los encuestados. Por género, la confianza es mayor entre los hombres (2,62) que entre las mujeres (2,11), con una brecha que se amplió a 0,51 puntos. En términos educativos, el nivel más alto se registró entre quienes tienen secundario completo (2,56), por encima del segmento con estudios terciarios o universitarios (2,41).