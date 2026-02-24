La encuesta que festeja Javier Milei, pero que avisa que no debe dejar sin nafta a la motosierra

“En pocas palabras la gente le esta diciendo al presidente que, si no acelera con las reformas este año, el 2027 no se si lo van a seguir acompañando” afirmo a MDZ Aníbal Uríos director de DC Consultores , que agrego “Mientras la política sigue jugando a la mancha la sociedad está marcando hacia donde quiere ir”

El sondeo de opinión pública, se realizó mediante dispositivos móviles en 2030 casos distribuidos sobre la geografía nacional. El primer punto de la encuesta , denominada “2026 ¡Despegar!. El año de las expectativas” fue sobre las reformas encaradas por el gobierno nacional.

Para más del 66% de los encuestados es el comienzo del despegue para que Argentina empiece a crecer. Mientras que para el resto de los sondeados, un no despreciable 33,3%, Argentina retrocede y es el principio del fin.

Otro punto de la encuesta de es sobre la reforma laboral . Ahí, si bien la aceptación es mayoritaria, los porcentajes encienden la primera “lucecita” que el gobierno debe prestarle atención.

De los encuestados que están a favor el 34,8% cree que es muy buena y va a generar empleo; y para el 30,3% la reforma laboral acomoda problemas, pero faltan cambios. Es “muy light”

grefico 2

Mientras que para cerca del 35% que esta de la vereda de enfrente la reforma laboral es un maquillaje (30,4%) peor que la actual (4,5%)

La credibilidad del gobierno

Esta parte de la encuesta vuelve a marcar la sintonía de la sociedad con Javier Milei. Ya que cerca del 60% cree en las estadísticas (inflación, pobreza, inversiones) difundidas por el gobierno nacional.

grafico 4

La inseguridad entre los principales problemas de la sociedad

Como en todas las encuestas la inseguridad está presente. Pero en este sondeo buscaron saber cuál es el principal problema de la falta de seguridad; revelando algo que es vox populi, el accionar de la justicia. Para más del 50 % el poder judicial, es decir jueces y fiscales, son la principal causa de la inseguridad. Muy atrás quedaron la edad de los delincuentes y las penas leves.

grafico 6

Camino al 2027

En este punto los encuestadores de DC Consultores navegaron entre el oficialismo y la oposición. Preguntado quién debería ser el reemplazante de Javier Milei en caso de que no busque la reelección; y quien tendría que ser el conductor del peronismo. Las respuestas dejaron algunas sorpresas

Sobre quién sería el sucesor de Javier Milei, en caso de que se retire de la política, que garantice la continuidad del modelo libertario. Los encuestados ven en la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich la garante de no volver al pasado; llamativamente en segundo lugar se ubica la vicepresidente Victoria Villarroel, enfrentada abiertamente con el gobierno. Y en un cuarto lugar, detrás de “otro”, se ubica el Jefe de Gabinete Manuel Adorni.

grafico 8

En cuanto quién debería liderar el futuro del peronismo; le respuesta es realmente llamativa ya que quién resulto elegido viene del radicalismo. Algo que grafica “el limbo” en el que se encuentra el PJ

El 28,57 % cree que Leandro Santoro debe ser quién lidere en un futuro al peronismo; en segundo lugar, a 2 puntos de diferencia, se encuentra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y muy atrás de las preferencias se ubican Máximo Kirchner, Mayra Mendoza. Eso si el tercer lugar de los preferidos para manejar al peronismo se ubica el novio de “Lali”, Pedro Rosemblat

grafico 10

La calificación que enciende alarmas

En este punto de le encuesta es donde el gobierno nacional debe mirar con mayor atención la luz roja que se encendió. Si bien la sociedad apoya el rubo tomado por el presidente Javier Milei en el 2023, al tener que calificarlo el puntaje obtenido no llega al 7

grafico 9

Al explicar los números arrojados por la encuesta, Aníbal Uríos manifestó, “El rumbo 2023 esta afianzado, está claro que la gente no quiere volver atrás – y aclaro- El rumbo lo planteo la gente y Javier Milei supo interpretar lo que pedía la gente y se subió. Ahora lo que Javier Milei tiene que hacer es ajustar la lectura; le están pidiendo más sangre. Que no se quede sin nafta en la motosierra y que vaya a fondo”

En cuanto hasta donde cree que la gente puede seguir ajustándose, Aníbal Uríos fue tajante “La gente esta esperando que el avión deje de corretear y la economía este año tome vuelo; porque si no toma vuelo se la va a poner de frente. Este es el año del despegue, la gente por más que no quiera volver atrás no le va a dar mucha más rosca”, y añadió “Lo que vemos es que están diciendo ya está carreteamos dos años, nos ajustamos; pero ahora tenes que empezar a despegar el avión”, finalizo el director de DC Consultores.

grafico 1

