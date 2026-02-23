La tercera fuerza en las elecciones municipales arrojó un dato clave.

Las elecciones municipales que se realizaron en Mendoza este domingo 22 de febrero en 6 departamentos, arrojaron, de acuerdo al escrutinio provisorio, que el Frente Libertario Demócrata fue la tercera fuerza más votada en casi todas las comunas. Con este panorama, se confirma que el presidente Javier Milei es la figura que más impacto tiene en la provincia.

El Frente Demócrata Libertario está compuesto por el Partido Libertario y el Partido Demócrata. Ninguno de los partidos estuvo de acuerdo con integrar el Frente que conforma el partido presidencial, La Libertad Avanza con el oficialismo provincial, Cambia Mendoza. Plantearon que son mileístas de la primera hora -lo apoyaron a Milei antes de que fuera presidente- pero no están de acuerdo con ser socios políticos del Gobierno provincial.

Con su propia coalición fueron a las elecciones de octubre y a las de febrero de este año. En estas últimas les fue mejor. El resultado obtenido confirma que las ideas de Milei- que ganó en la mitad de los departamentos, incluso le fue muy bien en Maipú este domingo y arrasó en octubre- siguen siendo las más atractivas para gran parte de la ciudadanía mendocina.

Comuna por comuna, por qué los libertarios fueron tercera fuerza Con el 99,57% de las mesas escrutadas, los resultados del escrutinio provisorio dan cuenta que en San Rafael el Frente Libertario Demócrata quedó tercero con el 11,48% de los votos, lo que se traduce en 8.194. En la categoría convencionales municipales que se votó exclusivamente en ese departamento, sacó un porcentaje similar y por lo tanto será parte de la convención municipal que armará la carta orgánica de la comuna.

En Maipú, también quedaron terceros con el 4.82%, es decir con 27.004 votos. En San Rafael, el frente más votado para la categoría concejal fue La Libertad Avanza más Cambia Mendoza, mientras que en Maipú, esa alianza quedó segunda. Lo que demuestra que las ideas libertarias tienen una gran preponderancia en la provincia.