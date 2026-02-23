Perlita: los dirigentes de fútbol no tienen vergüenza

Es harto conocido que el mundo del fútbol es corporativo y se auto protege cualquiera sea la circunstancia y el lugar del globo terráqueo, donde se los intente investigar o poner a disposición de la justicia.

Ante la proximidad de las declaraciones indagatorias de Claudio Tapia y Pablo Toviggino , por una investigación ante denuncia de ARCA por presuntos incumplimientos en el pago del impuesto a las ganancias, IVA y aportes previsionales durante diferentes meses de 2024 y 2025, en el pleno del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, los clubes de Primera División decidieron solicitar en forma unánime a la AFA la suspensión de la fecha 9 del torneo Apertura, prevista a desarrollarse entre el 5 y 8 de marzo.

Es en represalia a la denuncia de ARCA contra Tapia y Toviggino. Los dirigentes solicitan, la AFA otorga.

El mundo al revés. Si están seguros y confiados, como afirman de haber cumplido con las normas, presentando las pruebas, quedarán exculpados y el asunto concluido.

El presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga fue más lejos, anticipando la posibilidad de suspender el torneo local. “Hay que tomar las medidas que sean necesarias”. Sin fútbol por el tiempo que ellos estimen necesario.

Claudio Tapia en X posteó: “AFA somos todos”. Claro, somos todos, serviles, obedientes y ajenos a toda acción judicial. Faltó decir: “Somos todos privilegiados”.

Una mancha más al tigre del despropósito, el amiguismo, el hacer lo que se quiera y el sentimiento de impunidad.

Y eso que todavía, por manos amigas de jueces afines, no comienza ”en serio” la investigación de hechos y sumas inmensas manejadas y denunciadas públicamente como susceptibles de corrupción.

“Que el mundo fue y será una porquería ya lo se”.

” En el quinientos diez y en el dos mil también”. Tango Cambalache.