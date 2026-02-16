Desde River Plate hasta la Conmebol: 3 propuestas para mejorar el fútbol continental

La red Somos Innovación presentó un nuevo informe sobre cómo innovar en el deporte. Titulado “Llenar el estadio es sólo el comienzo”, el documento se centra especialmente en el fútbol de América y explora tres posibilidades estratégicas principales: cómo River Plate , el principal club argentino, puede expandirse a nivel mundial; cómo la Copa Libertadores podría ampliarse para incluir la MLS y la Liga MX con el fin de captar cientos de millones de nuevos aficionados y aumentar la competitividad; y cómo una liga argentina más compacta podría mejorar la calidad y el valor de la retransmisión internacional.

Muchos equipos y ligas europeas ya han encontrado formas de aprovechar la popularidad del fútbol mediante la implementación de nuevas formas de generar ingresos y, al mismo tiempo, ayudar a los equipos a alcanzar el éxito. Sin embargo, no ocurre lo mismo en América, donde este deporte tiene la misma relevancia. El fútbol en América tiene todo lo necesario para competir con Europa: la pasión, el talento y un mercado con un PIB de 30 billones de dólares que aún no ha alcanzado todo su potencial. Lo que nos falta es la estructura adecuada para convertir esas ventajas en ingresos reales y en una fuerza competitiva sostenida.

Necesitamos una Copa Libertadores para toda América que reúna la brillantez técnica de Sudamérica con el poder económico de Norteamérica podría superar a la Champions League”. El informe ofrece algunas ideas sobre cómo la aplicación de una perspectiva innovadora al fútbol podría abrir nuevas fuentes de ingresos y fortalecer la sostenibilidad de los clubes y las ligas en todo el continente.

Según el estudio, el equipo de Núñez tiene un potencial extraordinario, que abarca una sólida base de aficionados locales, un amplio seguimiento en las redes sociales en todas las plataformas, jóvenes talentos y un estadio de 85 000 localidades de categoría mundial en el que eligen jugar los campeones del mundo.

Inspirándose en ejemplos de clubes europeos e incluso de otros deportes como la Fórmula 1, esta sección demuestra cómo apostar por ideas audaces - como crear un documental, ofrecer opciones de membresía a aficionados fuera de Argentina, adquirir participaciones en clubes extranjeros que buscan talentos sudamericanos, aprovechar las ventajas técnicas del Estadio Monumental y desarrollar sistemas juveniles organizados - podría proporcionar a River Plate ingresos sólidos y un papel clave en la escena futbolística internacional.

La segunda sección, por su parte, se orienta hacia las reformas en las competiciones de la Conmebol y la Concacaf. Sugiere tres reformas específicas: la compresión de la Primera División argentina a 18 equipos profesionales, la ampliación de los torneos continentales para incluir a clubes mexicanos y estadounidenses en la Copa Libertadores, y los mecanismos de presión competitiva que impulsan la excelencia institucional. El consejo se basa en pruebas reales de ligas que están teniendo éxito gracias a la aplicación de principios similares.

La liga actual de Argentina consiste en un laberinto de 30 equipos y ocho títulos separados que confunde al público y dificulta su seguimiento; reducirla a 18 equipos simplificaría su seguimiento y evitaría pérdidas innecesarias de ingresos. La expansión a los equipos de la Liga MX y la MLS abriría la Copa Libertadores a dos mercados significativamente vastos y poblados con economías considerables, lo que atraería a jugadores de élite al torneo, aumentaría la audiencia y tendría un impacto positivo en la competitividad nacional debido a la diversidad de clubes.

Por último, existe la oportunidad de que los clubes estadounidenses adopten nuevas metodologías de entrenamiento, sistemas tácticos y estructuras institucionales que mejoren el rendimiento frente a varios competidores: las ligas nacionales débiles no estimulan la presión ni catalizan la estrategia, pero las ligas competitivas sí lo hacen.

* Federico N. Fernández, CEO de Somos Innovación y autor del informe.