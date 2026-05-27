Boca publicó un video con una chicana encubierta a River tras la derrota en la final ante Belgrano

Boca Juniors aprovechó el clima caliente que dejó la final del Torneo Apertura y publicó una sutil chicana dirigida a River Plate luego de la derrota del Millonario frente a Belgrano .

Mientras el equipo de Claudio Úbeda prepara el duelo decisivo ante Universidad Católica por la Copa Libertadores , desde las redes oficiales del club apareció un video que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

El material mostró imágenes del entrenamiento en la Bombonera con la canción Amor Clasificado de Rodrigo Bueno como música de fondo. El detalle no pasó desapercibido: Rodrigo fue uno de los hinchas más emblemáticos de Belgrano y tiene una fuerte identificación con el club cordobés.

Además, en varias tomas del video se observan pecheras celestes, el color característico del Pirata, utilizadas por futbolistas como Leandro Paredes y Ander Herrera durante la práctica.

La publicación apareció poco después de la histórica remontada de Belgrano frente a River en la final del Apertura, un resultado que fue celebrado por gran parte del mundo Boca. En redes sociales, los hinchas rápidamente interpretaron el video como una cargada encubierta hacia el eterno rival.

El vínculo entre Rodrigo y Belgrano es muy fuerte dentro de Córdoba. El cantante, fallecido en 2000, era fanático del Pirata y hasta cuenta con una estatua en el Gigante de Alberdi. Incluso, muchos hinchas tomaron como una "señal" que la final se disputara el 24 de mayo, fecha de nacimiento del artista cordobés.