Independiente Rivadavia dio otro golpe histórico en Bolivia y eliminó a Bolívar de la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia escribió otra página inolvidable en la Copa Libertadores y consiguió un triunfazo histórico en Bolivia. La Lepra derrotó 3 a 1 a Club Bolívar en Santa Cruz de la Sierra y cerró una fase de grupos memorable, demostrando su jerarquía internacional.

El equipo mendocino había comenzado arriba en el marcador gracias a un gran tanto de Leonel Bucca , que aprovechó la situación más clara del partido para poner el 1 a 0 parcial.

Sin embargo, Bolívar reaccionó rápido y encontró el empate por intermedio de Robson , que volvió a meter en partido al conjunto boliviano.

Cuando el empate parecía definitivo, apareció toda la jerarquía de Sebastián Villa. El colombiano aprovechó una contra letal en tiempo de descuento y definió con categoría para marcar el 2 a 1 y desatar el festejo azul en Bolivia.

El gol golpeó anímicamente a Bolívar y la Lepra fue por más.

Diego Crego liquidó la historia

Ya con el conjunto boliviano totalmente lanzado al ataque, Independiente encontró espacios y terminó liquidando el encuentro gracias a Diego Crego, que marcó el 3 a 1 definitivo para sellar una noche histórica para el equipo mendocino.

El triunfo no solo le permitió a la Lepra cerrar una actuación brillante fuera del país, sino que además dejó eliminado a Bolívar de la Copa Libertadores.

Empate de Bolivar ante Independiente

La Lepra sigue haciendo historia

Con personalidad, contundencia y un enorme nivel colectivo, Independiente Rivadavia continúa consolidándose como una de las grandes revelaciones de la Copa Libertadores.

El conjunto mendocino no solo ganó su grupo: ahora también sueña con terminar como el mejor primero de toda la competencia continental.

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