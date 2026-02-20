Más allá del negocio del fútbol, un club mendocino recordó para qué existen las instituciones

El Godoy Cruz Antonio Tomba volvió a demostrar que un club de fútbol mendocino es mucho más que noventa minutos.

El estadio Feliciano Gambarte se transformó en un espacio de encuentro solidario donde el resultado fue uno solo: humanidad. Más de 100 hinchas tombinos participaron de la jornada “Sangre Bodeguera”, una iniciativa que desbordó de compromiso social y dejó una huella que no se mide en goles sino en gestos.

Desde temprano, familias enteras se acercaron con la camiseta puesta y el corazón abierto. No hubo tribunas divididas ni colores en disputa: hubo manos tendidas, miradas cómplices y una convicción compartida de que el fútbol también cura cuando decide mirar más allá de sí mismo.

Aunque los dirigentes muchas veces sacan cuentas y analizan si las estructuras son rentables o no, son los socios quienes le dan verdadero valor a estos gestos. En cada acción solidaria, en cada convocatoria que desborda la lógica del resultado, aparece ese espíritu comunitario que a veces los nuevos actores del fútbol no alcanzan a dimensionar. Allí, en lo invisible para la planilla de costos, vive el sentido profundo de un club.

La escena tuvo algo de ritual cívico. Donar sangre fue, para muchos, una forma de decir presente en la vida del otro, un acto silencioso que fortalece el tejido social que las instituciones deportivas construyen día a día. Porque los clubes, cuando abrazan su rol comunitario, se vuelven faros que iluminan más que cualquier reflector de cancha.

En medio de la jornada, resonó una verdad antigua que parece escrita para estos tiempos. “No vivimos solo para nosotros”, enseñaba Marco Aurelio, recordando que la grandeza de una comunidad se mide por su capacidad de servir. Y también Aristóteles advertía que el ser humano es, por naturaleza, un ser social: su plenitud se alcanza en el encuentro con los otros.

Eso fue lo que se vivió en el Gambarte: un club que late como barrio, una tribuna que se vuelve abrazo, una pasión que se transforma en cuidado. Lejos de la urgencia del resultado y del ruido de la tabla, el Tomba ofreció su mejor versión: la que entiende que el fútbol también es responsabilidad, empatía y servicio.

La jornada dejó algo más que cifras. Dejó una certeza: cuando el deporte se pone al servicio de la comunidad, gana el juego más importante. Y ese, el que se juega por la vida, siempre vale la pena.

Godoy Cruz Donacion de sangre 2

Fotos prensa Club Godoy Cruz