Murió jugando al fútbol: se desplomó en pleno partido y no pudieron reanimarlo

Pese a que le practicaron maniobras de RCP y que la emergencia llegó al lugar, el joven de 23 años falleció. El hecho ocurrió en la ciudad de Córdoba.

El predio donde jugaba al fútbol el joven que murió en pleno partido.

Un joven de 23 años murió el domingo por la noche tras descompensarse repentinamente mientras disputaba un partido de fútbol amateur en la ciudad de Córdoba. El trágico episodio ocurrió en un predio de canchas ubicado en el barrio Ituzaingó y conmocionó a todos los presentes.

Según la información de medios locales a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la víctima se desmayó de forma repentina durante el encuentro deportivo. Inmediatamente, se dio aviso al 911 y la Policía concurrió al lugar.

¿Qué sucedió en el momento del hecho? Al arribar al predio situado en el cruce de las calles Galileo y Futon, los efectivos policiales constataron que el damnificado estaba inconsciente en el suelo. De inmediato, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento por estabilizar al joven.

El servicio de emergencia también concurrió al lugar, y el personal de salud continuó sin éxito con las tareas de reanimación. Finalmente, los profesionales corroboraron que el joven falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.