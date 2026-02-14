Golazo de un futbolista mendocino en un clásico del futbol chileno

El mendocino Alejandro Camargo, surgido de Godoy Cruz, marcó el gol del triunfo de Coquimbo Unido sobre La Serena en el clásico.

En una nueva edición del clásico de la Cuarta Región, Coquimbo Unido ratificó su buen momento al derrotar por la cuenta mínima a Deportes La Serena en el Estadio La Portada.





75, cuando el volante Alejandro Camargo surgido en la cantera de Godoy Cruz y de paso por Gutiérrez SC entre otros, aprovechó un centro preciso de Benjamín Chandía para conectar un cabezazo fulminante que dejó sin opciones al portero Federico Lanzillotta.



El único tanto del encuentro llegó al minuto, cuando el volante mendocino aprovechó un centro preciso de Benjamín Chandía para conectar un cabezazo fulminante que dejó sin opciones al portero Federico Lanzillotta.

El jugador mendocino es uno de los refernetes del actual campeón del futbol trasandino y comparte equipo entre otros con el ex delantero de Velez y River: Lucas Pratto.