Rivadavia Básquet cayó en Mendoza y preocupa su presente en la Liga

Rivadavia Básquet volvió a caer en casa ante Santa Paula y suma preocupación en la Liga Argentina. El Naranja no logra sostener su juego.

Centro Deportivo Rivadavia volvió a dejar puntos en casa en la Liga Argentina de Básquet, al caer nuevamente ante un duro rival. En el más reciente partido jugado en el Leopoldo Brozovix de Mendoza, el equipo mendocino no pudo aprovechar su localía y fue superado por Santa Paula (Galvez) por 83-68, en un encuentro donde nunca consiguió imponerse en el marcador.

El desarrollo del juego mostró a Rivadavia intentando permanecer en el partido desde el inicio, pero la eficacia visitante desde el perímetro y el ritmo constante de Santa Paula mantuvieron siempre al Naranja a la defensiva. Aunque los dirigidos por Sebastián Saborido se esforzaron por acortar distancias, un parcial final del rival consolidó su ventaja y dejó al equipo de Mendoza con una nueva caída en el Este.





rivadavia-basquet 2 Rivadavia Básquet perdió ante Santa Paula. Este resultado se suma a la derrota anterior de Rivadavia frente a Santa Paula en Gálvez por 93-85, donde los mendocinos habían mostrado carácter y acercado diferencias en el último cuarto, pero no lograron completar la remontada.