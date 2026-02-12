Huracán Las Heras cayó en casa en el debut de su DT por la Liga Argentina de Básquet

Huracán Las Heras perdió en el Polimeni y sumó su segunda caída al hilo en la Liga Argentina de Básquet.

Huracán Las Heras no pudo hacerse fuerte en el estadio Vicente Polimeni y volvió a tropezar en la Liga Argentina de Básquet. Fue una noche especial por el debut del nuevo entrenador como local, pero el equipo no logró cambiar la racha y sumó su segunda derrota consecutiva.

Técnico que debuta no gana en Huracán Las Heras El Globo intentó imponer condiciones desde el arranque, con más intensidad y una postura agresiva en defensa. Por momentos mostró una mejor cara respecto a sus últimas presentaciones, pero volvió a sufrir en los detalles y en la efectividad en momentos clave.

La visita aprovechó los pasajes de desconcentración y lastimó cuando tuvo sus oportunidades, marcando diferencias que Huracán no pudo revertir.

Lo que viene para el Globo en la Liga Argentina de Básquet En el complemento, Huracán Las Heras buscó reaccionar empujado por su gente. Hubo entrega y actitud, pero no alcanzó para torcer la historia. El nuevo DT dejó algunas señales positivas en cuanto a la idea de juego, aunque todavía queda trabajo por delante.

Ahora el conjunto mendocino deberá enfocarse en recuperar confianza y hacerse fuerte en casa, un punto clave si quiere escalar posiciones en la Liga Argentina de Básquet.



