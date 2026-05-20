El TC vuelve a Córdoba y el Oscar Cabalén espera otra convocatoria récord

La provincia de Córdoba volverá a vibrar con el rugido de los motores cuando el Turismo Carretera ( TC ) desembarque el próximo 30 y 31 de mayo en el Autódromo Oscar Cabalén en Alta Gracia para disputar la séptima fecha del campeonato nacional.

La provincia será nuevamente escenario de una de las competencias más convocantes del automovilismo argentino y miles de fanáticos ya se preparan para vivir dos jornadas cargadas de velocidad, adrenalina y espectáculos para toda la familia.

Entre los pilotos confirmados aparecen algunas de las máximas figuras del país, como Mariano Werner, Julián Santero, Agustín Canapino y José Manuel Urcera. También estarán presentes los representantes cordobeses Facundo Chapur, Ricardo Risatti, Rodrigo Lugón y Marco Dianda.

El regreso del TC al Cabalén llega luego del éxito que tuvo la edición anterior, cuando más de 100 mil personas asistieron al evento y generaron un fuerte movimiento económico en hotelería, gastronomía y servicios, con un impacto superior a los 14 mil millones de pesos.

La competencia cuenta con el respaldo de la Asociación Corredores Turismo Carretera y el apoyo de la Agencia Córdoba Deportes, que destacaron la importancia del evento para consolidar a Córdoba como una de las plazas centrales del calendario nacional.

El autódromo fue sometido a una importante puesta en valor para cumplir con las exigencias de la categoría. Entre las obras realizadas se destacan la remodelación de la curva 1, nuevas vías de escape en la curva 3, reasfaltado de sectores clave y la construcción de más de 20 mil metros cuadrados de playón adoquinado.

Además, se incorporaron guardarraíles, paredones de seguridad en la recta principal y mejoras integrales en la zona de boxes.

TC 4

Actividades para todos los gustos

La propuesta no estará centrada únicamente en la actividad en pista. Durante ambas jornadas habrá foodtrucks, espacios gastronómicos, activaciones de marcas, experiencias interactivas y sectores VIP pensados para el público que llegará desde distintos puntos del país.

Las entradas ya se encuentran disponibles y desde la organización recomendaron adquirirlas con anticipación debido a la alta demanda. Los tickets generales, válidos para los dos días, incluyen acceso al predio, baños y zona gastronómica, mientras que también existen opciones para boxes y áreas VIP.

Además, los menores de 10 años, jubilados mayores de 70 y personas con Certificado Único de Discapacidad podrán ingresar sin cargo al sector general.

Con una grilla de pilotos de primer nivel, obras recientes en el circuito y una convocatoria que promete ser multitudinaria, el regreso del Turismo Carretera volverá a colocar a Córdoba en el centro de la escena del automovilismo nacional.