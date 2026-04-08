Giro en el caso del piloto sancionado en el Turismo Carretera: la nueva resolución de la CAF

El hecho, registrado durante una de las series, estuvo marcado por el desprendimiento de una rueda delantera del vehículo del piloto cordobés. La situación generó preocupación y derivó en una investigación técnica.

En una primera instancia, la sanción había sido más severa , pero tras el análisis del caso se decidió ajustar la pena, tanto en lo deportivo como en lo económico.

Según lo informado oficialmente, Lugón deberá afrontar una multa de 10 millones de pesos. El monto deberá ser abonado dentro de los plazos establecidos y destinado a la Fundación Favaloro.

Además, el piloto tendrá que largar desde la última posición en la próxima serie en la que participe dentro del Turismo Carretera . Esta penalización responde al incumplimiento de la normativa técnica vigente.

Desde la CAF explicaron que el incidente estuvo vinculado al uso de elementos que no cumplían con las especificaciones obligatorias establecidas previamente.

El motivo del castigo

El origen de la sanción se encuentra en la utilización de tuercas que no correspondían al modelo reglamentado por el departamento técnico de la ACTC. La normativa había sido comunicada antes de la competencia en Neuquén, donde se establecía la obligatoriedad de emplear componentes específicos provistos por un fabricante determinado.

El incumplimiento de esta disposición fue considerado determinante en el desprendimiento de la rueda, lo que derivó en la penalización.

herch motorsport La ACTC ajustó la sanción y dejó sin castigo al equipo. Instagram @herch.motorsport

Tras conocerse la resolución, Lugón se refirió al episodio y reconoció que el equipo asumió la responsabilidad por lo ocurrido. “Los chicos del equipo reconocieron el error”, señaló en diálogo con Carburando Radio. El piloto también admitió que, desde el momento del incidente, era consciente de que la situación podía derivar en una sanción, dado que la reglamentación es clara.

En este contexto, una de las novedades más relevantes es que el equipo Herch Motorsport no recibirá sanciones adicionales, lo que marca una diferencia respecto a lo que se evaluaba inicialmente.