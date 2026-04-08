La emoción que conmovió a todos: el abrazo viral en el título argentino de Agustín Durán

La emoción de Agustín Durán que se consagró campeón argentino en Mendoza, pero fue la reacción de su mamá la que se robó el corazón de todos.

A veces, el deporte regala algo más que resultados. Regala momentos. Y el título de Agustín Durán en el campeonato argentino de XCO dejó una escena que trascendió la competencia y se volvió viral.

En el Parque Deportivo de Montaña, en Mendoza, el ciclista se quedó con la categoría elite tras una definición exigente, confirmando su gran presente y consolidándose entre los mejores del país. En el podio lo escoltaron Fernando Contreras de Mendoza y Catriel Soto, en una carrera de alto nivel.

Pero el momento más fuerte llegó después.

Emoción de todos en el abrazo viral del campeón argentino de MTB Emoción en el Argentino de MTB Cuando Durán cruzó la meta y se consagró campeón, todas las miradas se fueron hacia un costado. Allí estaba su mamá. Su reacción fue inmediata, genuina, imposible de contener: gritos, lágrimas, emoción pura.

La escena recorrió las redes sociales en cuestión de horas. No por una maniobra técnica ni por una definición ajustada, sino por algo mucho más profundo: el reflejo del esfuerzo compartido, de los años de acompañamiento silencioso y del orgullo hecho emoción.