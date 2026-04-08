Escándalo en Europa: investigan a Giovani Lo Celso y otros futbolistas por una causa de contrabando

Una investigación judicial en Europa puso bajo análisis una serie de operaciones vinculadas a la compra de relojes de alta gama por parte de futbolistas profesionales. El caso se desarrolla en Andorra y tiene ramificaciones en España. Entre los nombres que aparecen en la causa por supuesto contrabando figura el argentino Giovani Lo Celso , junto a otros jugadores de reconocida trayectoria internacional. La situación generó repercusión en el ambiente deportivo.

El eje del expediente gira en torno a la comercialización de productos de lujo que habrían ingresado al circuito sin cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.

Las actuaciones comenzaron tras detectarse movimientos sospechosos en una empresa dedicada a la intermediación de este tipo de artículos. La firma operaba desde Andorra y tenía vínculos comerciales con España.

A partir de allí, las autoridades avanzaron en el análisis de distintas transacciones que involucraban a clientes de alto perfil, entre ellos futbolistas. La investigación apunta a determinar si existieron irregularidades en la declaración de los productos y en el pago de impuestos asociados.

Según el medio español El Diario, los futbolistas habrían adquirido los relojes a través de la firma andorrana vinculada a Diego G.C., en lugar de hacerlo directamente a los fabricantes originales.

Giovani Lo Celso El volante de la Selección argentina volvió a entrenarse y está cada vez más cerca de volver a jugar. Foto: Villarreal

La mayoría de las operaciones corresponderían a modelos de marcas suizas como Rolex y Patek Philippe. En ese marco, el jugador que más dinero habría desembolsado es Thomas Partey, con compras por 415.000 euros entre 2020 y 2022. Detrás aparecen Juan Bernat, con 367.000 euros en relojes adquiridos entre 2023 y 2025, y David Silva, quien habría pagado cerca de 295.000 euros por distintos modelos.

El informe judicial también menciona a César Azpilicueta, con operaciones por unos 115.000 euros, y a Giovani Lo Celso, quien habría comprado dos relojes por un total cercano a los 83.000 euros, según detalla El Diario. En tanto, Dani Carvajal figuraría con la adquisición de un Rolex Daytona por 64.800 euros, mientras que Santi Cazorla habría realizado una transferencia por 58.000 euros, aunque no se hallaron facturas a su nombre.

Dani Carvajal contrabando relojes Dani Carvajal, uno de los futbolistas involucrados. Instagram @realmadrid

Estos datos forman parte del análisis que realiza la Justicia para reconstruir el circuito comercial y determinar posibles irregularidades.

Citación judicial y cooperación internacional

El juez a cargo del expediente solicitó colaboración a España para avanzar en la toma de declaraciones de personas vinculadas al caso. Entre ellos se encuentran los futbolistas que residen en ese país, quienes podrían ser convocados en los próximos días para aportar su testimonio.

El proceso se encuentra en etapa inicial, por lo que se espera que las próximas diligencias permitan clarificar el alcance de la investigación.

El contexto deportivo de Giovani Lo Celso

En paralelo, Lo Celso atraviesa un presente condicionado por problemas físicos que limitaron su continuidad en la temporada. Su regreso a la competencia podría producirse en las próximas semanas, en un calendario que entra en su tramo decisivo.

Esta situación genera incertidumbre respecto a su futuro inmediato, tanto en su club como en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026.