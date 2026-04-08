La desafiante advertencia del presidente del Atlético de Madrid sobre el futuro de Julián Álvarez

Cansado del tema, Enrique Cerezo se volvió a pronunciar con una frase que generó polémica sobre la estadía de la Araña en el Colchonero. Qué dijo.

Desde que surgió el interés del Culé, el mandamás ya había dejado en claro en varias oportunidades que no tiene intenciones de desprenderse de la Araña. Pero esta vez fue más allá y eligió un tono mucho más directo para intentar cerrar definitivamente el tema.

Enrique Cerezo, contundente sobre Julián Álvarez: la frase que anticipó su futuro Y claro, antes del cruce ante Barcelona por los cuartos de la Champions le preguntaron directamente si podía asegurar la continuidad del delantero argentino para la próxima temporada. Lejos de dar una respuesta diplomática, contraatacó con una frase que sorprendió a todos: "¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir de aquí a final de año?".

julian álvarez El futuro de Julián Álvarez sigue siendo una incertidumbre. Instagram @juliaanalvarez Visiblemente molesto por la insistencia sobre el tema, Cerezo apuntó contra la prensa por mantener abierta la posibilidad de una salida del ex River. "Te lo voy a decir en tres palabras, 'tiene contrato con el Atlético de Madrid", sentenció. Acto seguido, entre risas, reconoció que en realidad había utilizado siete palabras.