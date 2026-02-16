Alerta, Finalissima: además de Lo Celso y Tagliafico, otro jugador de Argentina es duda para el choque ante España

Un mediocampista de la Selección argentina sufrió un nuevo desgarro y encendió alarmas de cara a la Finalissima del 27 de marzo en Qatar.

Cuando el calendario aprieta, cada parte médico pesa más de lo normal. La Selección argentina sumó otra preocupación rumbo a la Finalissima ante Selección de España. El que encendió las alarmas fue Nicolás González, una de las alternativas habituales para la banda izquierda del equipo.

El futbolista sufrió un nuevo desgarro, esta vez en la pierna izquierda, durante el partido del Atlético de Madrid frente a Rayo Vallecano. Venía de recuperarse de una lesión similar en la otra pierna y el parte médico volvió a generar preocupación en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Cuánto tiempo de recuperación estimado tendría Nicolás González Lesión Nico González Tras sufrir un desgarro en la pierna derecha en diciembre, ahora Nicolás González se desgarró la pierna izquierda. EFE En principio, la recuperación demandaría unas tres semanas, por lo que podría reaparecer a comienzos de marzo. Sin embargo, sus antecedentes físicos generan cautela: ya había quedado afuera del Mundial de Qatar a último momento por una molestia muscular.

El club madrileño tampoco podrá contar con él para la serie de Play Off de UEFA Champions League ante Club Brugge, ni en la ida ni en la vuelta. El objetivo es que llegue al cruce contra FC Barcelona por la Copa del Rey, el 3 de marzo próximo.