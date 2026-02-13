El encontronazo entre Lamine Yamal y un futbolista de la Selección argentina a un mes de la Finalissima

Lamine Yamal insultó a un campeón del mundo con la Scaloneta tras la paliza del Atlético de Madrid al Barcelona por la Copa del Rey.

Falta poco más de un mes para la Finalissima. El próximo viernes 27 de marzo, la Selección argentina y España se enfrentarán en Qatar en un duelo que promete y mucho en la antesala del Mundial 2026. Y en el mientras tanto, ya comienzan a producirse algunos chispazos entre los protagonistas, como sucedió este jueves con Lamine Yamal.

El Atlético de Madrid goleó 4-0 al Barcelona como local por la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Esta paliza deja a los del Cholo Simeone con un pie y medio en la final y a los de Hansi Flick en una situación muy incómoda. Con las tensiones a flor de piel, el joven crack blaugrana terminó trenzándose en una discusión con un titular de la Scaloneta.

El encontronazo entre Lamine Yamal y Nahuel Molina El encontronazo entre Lamine Yamal y Nahuel Molina Se trata de Nahuel Molina, quien sobre el cierre del encuentro fue a increpar al español de 18 años, que estaba peleándose con otros jugadores colchoneros. Al verlo, el 10 del Barça elevó la temperatura y comenzó a insultarlo en pleno campo de juego: "¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¡Estúpido, tonto...!", lanzó.

Este encontronazo fue registrado por un hincha en la tribuna y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando todo tipo de reacciones por parte de los fanáticos de uno y otro equipo. Y si bien no pasó a mayores, esta pelea podría tener un segundo y hasta un tercer round en poco más de un mes.