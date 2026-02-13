Básquet Mendoza campeón de la Copa Internacional Viña del Mar 2026

Básquet Mendoza se consagró campeón invicto en la Copa Internacional Viña del Mar 2026 y confirmó su gran nivel formativo.

Los representativos mendocinos de básquet U15 y U17 se consagraron campeones de la Copa Internacional Viña del Mar 2026, disputada del 26 al 31 de enero en la V Región de Chile, y lo hicieron sin conocer la derrota en ninguno de sus partidos.

Las delegaciones, compuestas por jugadores de clubes como Regatas, Godoy Cruz, Huracán Las Heras, Banco Mendoza, Atenas, San José y UNCuyo, estuvieron dirigidas por los entrenadores Luis Vázquez y León Calderón quienes destacaron la entrega, el compañerismo y el espíritu de equipo demostrado a lo largo de todo el torneo.

Gran actuación de Mendoza Básquet Los entrenadores resaltaron que los jóvenes combinaron gran nivel de juego con una enorme actitud dentro y fuera de la cancha. Por su parte, los jugadores destacaron la intensidad con la que afrontaron cada partido, imponiéndose por amplios márgenes y dejando una excelente imagen del básquet mendocino.

WhatsApp Image 2026-02-11 at 5.33.31 PM La U15 de Mendoza Básquet se quedó con la corona. Además de los trofeos, las selecciones U15 y U17 recibieron el reconocimiento de sus rivales y entrenadores por la calidad de su juego y el compromiso mostrado en cada encuentro.





U15: Ramiro Castillo, Tobías Guzmán, Ramiro Manzur, Valentino Mortarotti, Tomás Santangelo, Máximo Camargo, Tiziano Rosales, Farid Faur, Luciano Calderón, Ramiro Serrat.