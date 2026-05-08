¡De no creer! Conmebol le abrió un expediente al DT de Palmeiras por hacerle un gesto obsceno al Flaco López

Abel Ferreira, DT de Palmeiras, le mostró el dedo medio al delantero argentino tras su gol ante Sporting Cristal y podría recibir una sanción disciplinaria.

La Conmebol le abrió un expediente disciplinario al entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, luego de que el portugués le hiciera un gesto obsceno al delantero argentino José López, tras su gol ante Sporting Cristal por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La situación se dio después del tanto convertido por López, cuando el atacante celebró y el director técnico del Verdao le respondió con el dedo medio levantado, una imagen que rápidamente llamó la atención y derivó en la intervención del organismo sudamericano.

El insólito gesto obsceno de Abel Ferreira a Flaco López Embed Atos obscenos que diz, né?



Cadê a punição para o Abel Ferreira??? Ou o Palmeiras será beneficiado.pic.twitter.com/tgAqt5UM8x — O Rei da Camisa 10! (@OReiDaCamisa10) May 8, 2026 Según se informó, la acción quedó encuadrada dentro del artículo 11, incisos B y C del Código Disciplinario de la Conmebol, referido a los principios de conducta, por comportamientos ofensivos o escandalosos y por el incumplimiento de normas mínimas aceptables dentro del ámbito deportivo.

Tras el partido, Ferreira intentó bajarle el tono al episodio y explicó que se trató de una forma interna de exigirle más al delantero argentino: “Es el jugador al que más presiono”, sostuvo el DT, quien además remarcó que lo trata “como a un hijo” y que conoce el potencial que tiene.