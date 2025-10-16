¡De no creer! Fue titular en la Selección argentina, voló a Sudamérica y menos de 24 horas después marcó un gol para su club

Fue titular en la Selección argentina con Puerto Rico, viajó de regreso en un avión privado que le puso su club y anotó un gol clave en la goleada de su equipo.

Todo un récord. El martes titular con la Selección argentina y menos de 24 horas después marcó un gol para su equipo.

Lo del Flaco López fue un verdadero maratón futbolístico. Menos de 24 horas después de haber tenido su estreno sido titular en el amistoso que la Selección argentina le ganó 6-0 a Puerto Rico en Miami, el delantero de Palmeiras viajó a Brasil, entró desde el banco y marcó un gol en la goleada 4-1 de su equipo ante Bragantino.

El atacante, que jugó 61 minutos con la Albiceleste, llegó a San Pablo gracias a un avión privado que le puso la presidenta del club, Leila Pereira, para que tanto él como Aníbal Moreno (también convocado por Lionel Scaloni) pudieran sumarse a la concentración del Verdão.

El gol de López para Palmeiras horas después de debutar en la Selección Gol récord de Flaco López en Palmeiras Gol récord de Flaco López en Palmeiras. López ingresó a los 78 minutos y, apenas seis minutos después, convirtió el 4-1 transitorio, confirmando su gran momento. Por su parte, Moreno también tuvo minutos: entró a los 60 y completó una buena actuación en el mediocampo, luego de haber jugado el segundo tiempo ante Puerto Rico.

Más allá de no haber marcado, el Flaco tuvo su debut oficial con la Albiceleste y dejó su huella: fue quien asistió a Alexis Mac Allister en uno de los dos tantos del volante del Liverpool. Con el gol que anotó días atrás ante Bragantino, el delantero suma 23 conquistas en 52 partidos con la camiseta del conjunto paulista.