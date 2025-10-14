No para: el nuevo récord que rompió Messi con la Selección argentina en el amistoso ante Puerto Rico

Lionel Messi sigue haciendo historia con la Selección argentina y este martes en el Chase Stadium alcanzó una nueva marca.

Lionel Messi es sinónimo de romper récords, ya sea con los distintos clubes para los que jugó, con la Selección argentina o con ambos en conjunto, siendo Cristiano Ronaldo el único que puede competirle en los dos mundos. Y como si no tuviera ya suficientes en su haber, este martes logró batir uno nuevo.

En el marco del amistoso contra Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami, que finalizó con una inobjetable goleada por 6-0, Leo no pudo convertir su gol (aunque estuvo cerca), pero si logró dar dos asistencias, llegando así a las 60 con la Albiceleste y convirtiéndose en el máximo asistidor histórico de las selecciones nacionales, honor que hasta hoy pertenecía a Neymar.

La asistencia de Lionel Messi a Montiel La asistencia de Lionel Messi a Montiel La primera de ellas fue a los 23 minutos del primer tiempo, cuando habilitó a Gonzalo Montiel para que marcara el 2-0 parcial. Luego, ya más cerca del final y con el encuentro liquidado, a los 83', asistió a Lautaro Martínez para que sentenciara el 6-0 final, su segundo tanto de la noche.

La asistencia de Lionel Messi a Lautaro Martínez El segundo gol de Lautaro Martínez para el 6-0 de Argentina Así superó a Ney, que tiene 58 pases gol con la Selección de Brasil. Si bien Messi ostentaba la misma cifra, su excompañero del Barcelona estaba arriba en la tabla de asistidores por haber conseguido ese número en menor cantidad de partidos (el brasileño lo había hecho en 128 encuentros, mientras que el astro rosarino tenía 58 en 194).