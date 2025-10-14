Ya es costumbre: el nuevo look que estrenó el Dibu Martínez ante Puerto Rico

Si hay un futbolista que logró convertirse en una marca registrada de la Selección argentina en los últimos gloriosos 5 años (sin contar a Lionel Messi, por supuesto), ese es Emiliano Martínez. Con sus atajadas heroicas, su imbatibilidad en las tandas de penales, su fuerte carácter y sus locuras, se convirtió en un sinónimo de la Scaloneta.

Pero el arquero marplatense no solamente se ha destacado por sus grandes actuaciones bajo los tres palos, sino que también ha sabido explotar su faceta pública como pocos, con participaciones en muchas publicidades, colaboraciones con producciones audiovisuales y distintos tipos de eventos, así como sus habituales cambios de look.

El nuevo look de Emiliano Martínez El nuevo look de Dibu Martínez En ese sentido, ya se hizo una costumbre que se presente en muchos partidos con la Albiceleste con cosas hechas en el pelo, ya sea con los colores de la bandera argentina teñidos en un costado, o con distintas figuras recortadas, como estrellas o sus iniciales.

El amistoso de este martes contra Puerto Rico no fue la excepción. El Dibu se presentó al campo con el número 23, el dorsal que usó desde su primera convocatoria en Argentina y que eternizó en la historia grande de la Selección con todos los título ganados, grabado en la nuca.